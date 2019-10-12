Російський президент Володимир Путін доклав величезних зусиль для дестабілізації західного світу і в цьому він домігся великих успіхів.

Таку думку під час лекції на форумі російської культури в Будві висловив російський опозиціонер Гаррі Каспаров. За його словами, глава РФ кардинально змінив структуру пропаганди, заливши інформацією всіх настільки, що можна "задихнутися від потоку, де обов'язково буде ложка дьогтю".

Володимир Путін, Ангела Меркель і Дональд Трамп postimees.ee

"На Заході сьогодні немає ядра, який гарантує стабільність. Треба віддати належне Путіну, він домігся великих успіхів у його дестабілізації. Що тут приховувати? Він кардинально змінив всю структуру пропаганди. Адже говорити правду можна тільки одним способом, а брехати сотнями. Інтернет залитий таким об'ємом інформації, що в ній можна задихнутися. І при тому, кожна бочка меду має свою ложку дьогтю", – пояснив політик.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, російська пропаганда змінить інформаційну політику щодо України на миролюбну, щоб політиком світу став глава РФ Володимир Путін, а не президент Володимир Зеленський.

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