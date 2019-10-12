"Розстріляти мерзоту!" Батько вбивці дитини з РФ побажав йому смерті

Батько підозрюваного у вбивстві дев'ятирічної Лізи Кисельової в Саратові (Росія) Михайла Туватіна побажав йому розстрілу.

Про це він сказав журналістам, передає Telegram-канал LifeShot. Він заявив, що сина йому не шкода (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку докінця).

"Я бажаю розстрілу цієї мерзоти. Чесне слово, бажаю розстрілу. Ні, мені його не шкода. Підла така хитрість була", - розповів він.

Михайло Туватін

Раніше мати Михайла Туватіна під час обшуку в їх квартирі навпроти заявила, що її син добрий і хороший чоловік і ні в яке вбивство вона не вірить.

"Він чудовий! Добрий, розумний, працьовитий", – сказала жінка. Проте один з понятих, який перебував в квартирі, розповів, що на балконі знайшли ободок і пару кросівок: "Може бути з минулого жертви, може і з нинішньої".

Як повідомляв OBOZREVATEL, вночі п'ятниці, 11 жовтня, знайшли мертвою зниклу 9-річну Лізу Кисельову, яка зникла вранці 9 жовтня по дорозі в школу. Пізніше стало відомо, що підозрюваний Михайло Туватін раніше був судимий. Його звинувачували в педофілії.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.