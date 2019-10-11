"Мене пощипують": Путін зробив дивну заяву на зустрічі глав СНД

Президент Росії Володимир Путін досить дивно висловився про лібералізм, заявивши, що його "пощипують".

Заяву він зробив під час засідання Ради глав держав СНД. Відео було опубліковано на каналі "ВестиFM" у Telegram.

"Намагаються мене пощипувати щодо того, що я говорив про лібералізм. Нічого не маю проти лібералізму. Але у нас є свої традиції, століттями усталені форми культурної взаємодії. І чому ми не повинні цим дорожити, розвивати це і підтримувати. Немає ніяких підстав", – заявив Путін.

Володимир Путін 24 Канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путіна зняли в оточенні дітей. У мережі запідозрили недобре.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.