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11 жовтня • оновлено в 13:20
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"Мене пощипують": Путін зробив дивну заяву на зустрічі глав СНД

4.2т Читати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін досить дивно висловився про лібералізм, заявивши, що його "пощипують".

Заяву він зробив під час засідання Ради глав держав СНД. Відео було опубліковано на каналі "ВестиFM" у Telegram.

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"Намагаються мене пощипувати щодо того, що я говорив про лібералізм. Нічого не маю проти лібералізму. Але у нас є свої традиції, століттями усталені форми культурної взаємодії. І чому ми не повинні цим дорожити, розвивати це і підтримувати. Немає ніяких підстав", – заявив Путін.

Володимир Путін

Володимир Путін

24 Канал

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
А чо странного?
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70rus xxx
70rus xxx
"Пытаются меня пощипывать......А что странное,распространенное русское слово.
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