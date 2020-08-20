Путіну треба молитися, щоб Навальний вижив, – Борис Акунін

Борис Акунін висловився про отруєння Навального. РБК
Російський письменник Григорій Чхартішвілі (Борис Акунін) підтримав опозиціонера Олексія Навального, який перебуває в комі після отруєння.
Він також заявив, що президенту РФ Володимиру Путіну "треба молитися", щоб Навальний вижив. Про це Борис Акунін написав на своїй сторінці у Facebook.
"Жителю Ново-Огарьова (з 2000 року – державна резиденція президента Російської Федерації, – ред.) треба молитися, щоб людина, якої він завжди боявся назвати на ім'я, вижила. Інакше буде гірше, ніж після вбивства Анни Політковської і Бориса Нємцова. Набагато гірше", – зазначив Чхартішвілі.
Письменник зізнався, що йому багато разів дорікали через симпатії до Навального, називаючи його "проєктом Кремля".
"Відповідав я завжди однаково: Олексій Навальний за свої переконання щодня ризикує життям. А це життя, в якому йому є що втрачати", – написав Борис Акунін.
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Фото Навального, яке опублікував на своїй сторінці письменник. Facebook / Акунін Чхартішвілі
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Борис Акунін заявив, що "хронічні хвороби" Росії можуть бути вилікувані тільки повною перебудовою всієї держави знизу, інакше будь-який демократичний вождь за деякий час перетвориться на Путіна.
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