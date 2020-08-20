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Путіну треба молитися, щоб Навальний вижив, – Борис Акунін

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Новини Росії
4,4 т.
Борис Акунін

Борис Акунін висловився про отруєння Навального. РБК

Російський письменник Григорій Чхартішвілі (Борис Акунін) підтримав опозиціонера Олексія Навального, який перебуває в комі після отруєння.

Він також заявив, що президенту РФ Володимиру Путіну "треба молитися", щоб Навальний вижив. Про це Борис Акунін написав на своїй сторінці у Facebook.

"Жителю Ново-Огарьова (з 2000 року – державна резиденція президента Російської Федерації, – ред.) треба молитися, щоб людина, якої він завжди боявся назвати на ім'я, вижила. Інакше буде гірше, ніж після вбивства Анни Політковської і Бориса Нємцова. Набагато гірше", – зазначив Чхартішвілі.

Письменник зізнався, що йому багато разів дорікали через симпатії до Навального, називаючи його "проєктом Кремля".

"Відповідав я завжди однаково: Олексій Навальний за свої переконання щодня ризикує життям. А це життя, в якому йому є що втрачати", – написав Борис Акунін.

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Фото Навального, яке опублікував на своїй сторінці письменник.

Фото Навального, яке опублікував на своїй сторінці письменник. Facebook / Акунін Чхартішвілі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Борис Акунін заявив, що "хронічні хвороби" Росії можуть бути вилікувані тільки повною перебудовою всієї держави знизу, інакше будь-який демократичний вождь за деякий час перетвориться на Путіна.

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