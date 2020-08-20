Путіну треба молитися, щоб Навальний вижив, – Борис Акунін

Російський письменник Григорій Чхартішвілі (Борис Акунін) підтримав опозиціонера Олексія Навального, який перебуває в комі після отруєння.

Він також заявив, що президенту РФ Володимиру Путіну "треба молитися", щоб Навальний вижив. Про це Борис Акунін написав на своїй сторінці у Facebook.

"Жителю Ново-Огарьова (з 2000 року – державна резиденція президента Російської Федерації, – ред.) треба молитися, щоб людина, якої він завжди боявся назвати на ім'я, вижила. Інакше буде гірше, ніж після вбивства Анни Політковської і Бориса Нємцова. Набагато гірше", – зазначив Чхартішвілі.

Письменник зізнався, що йому багато разів дорікали через симпатії до Навального, називаючи його "проєктом Кремля".

"Відповідав я завжди однаково: Олексій Навальний за свої переконання щодня ризикує життям. А це життя, в якому йому є що втрачати", – написав Борис Акунін.

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Фото Навального, яке опублікував на своїй сторінці письменник. Facebook / Акунін Чхартішвілі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Борис Акунін заявив, що "хронічні хвороби" Росії можуть бути вилікувані тільки повною перебудовою всієї держави знизу, інакше будь-який демократичний вождь за деякий час перетвориться на Путіна.

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