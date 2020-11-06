Путіну пророкують відхід із влади у 2021 році: названо передумови

Президент Росії Володимир Путін піде у відставку в січні 2021 року. Причиною цього нібито стане стан його здоров'я.

Таку долю йому пророкують західні ЗМІ з посиланням на джерела в Москві. Зокрема, як пише видання The Sun, за чутками, 68-річний російський лідер може страждати хворобою Паркінсона.

Так, багато хто помітив, як на опублікованих недавно відеокадрах ноги сидячого політика постійно перебували в русі, а сам він міцно стискав підлокітники крісла – це розцінили, як спробу приховати біль. Крім цього, було помітно, що пальці Путіна весь час тремтіли, коли він тримав ручку і стискав чашку. В останній, як вважають, було знеболююче.

Журналісти зазначають, що залишити пост "незмінного" лідера РФ нібито вмовили колишня гімнастка Аліна Кабаєва (вона, ймовірно, є його дружиною), а також доньки від першого шлюбу Катерина і Марія.

Крім цього, непрямим доказом майбутньої відставки вважають і внесений напередодні в Держдуму законопроєкт про фактично "довічну недоторканність" для президента РФ. Нагадаємо: з нього випливає, що Путіна, в разі його відходу від влади, в Росії не зможуть притягнути до кримінальної або адміністративної відповідальності, а також затримати, заарештувати, обшукувати чи допитувати.

Сам Путін теж придумав нову довічну посаду для екслідерів РФ – він подав до Держдуми проєкт закону про порядок формування Ради федерації, який, зокрема, передбачає пост довічного сенатора для експрезидентів.

Раніше Держдума, як відомо, ухвалила поправку про обнулення президентських термінів Путіна, що дозволяє йому залишитися у владі після 2024 року, коли закінчується його четвертий президентський термін. Теоретично він зможе обіймати посаду глави держави до 2036-го, коли йому виповниться 84 роки.

Водночас російський історик і політичний аналітик, критик Кремля Валерій Соловей в інтерв'ю The Sun заявив, що сім'я має на Путіна великий вплив. І що свої наміри він нібито збирається публічно озвучити вже на початку наступного, 2021 року. Тоді як найближчим часом, вважає Соловей, російський лідер призначить нового прем'єр-міністра – свого майбутнього наступника.

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