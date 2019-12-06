Вчерашний разговор (что точнее по сути, нежели пресс-конференция) премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с журналистами российских телеканалов был интересен по разным причинам. Здесь и тема реализации национальных проектов, и недавнее обвинение от Алексея Навального в коррупции в части использовании супругой премьера Светланой Медведевой частого самолета, принадлежащего банку ВТБ и возрастающая роль самого председателя правительства РФ на внутриполитической арене.

Словом, всех интересовало, как себя покажет Медведев и будет ли президент России Владимир Путин делать очередную рокировку в 2024 году или даже может раньше? Канал "Сибиряк" @sidpolit тоже смотрел прямую трансляцию и нам есть, что сказать о мероприятии.

Во-первых, ожидания и чаяния несистемной оппозиции Дмитрий Анатольевич не оправдал. Разговор с журналистами, как и любое кремлевское мероприятие, подвергается премодерации. Это означает, что все вопросы будут заранее обсуждены и если они вдруг вызовут затруднения, то журналист не сможет их задать второму лицу в стране. Поэтому ожидать комментариев по поводу полетов Светланы Медведевой было опрометчиво, да и не станут приглашенные журналисты рисковать карьерой и благосостоянием ради чьих-то малопонятных интересов.

Во-вторых, Медведев не стал однозначно расставлять все точки над i. Он признавал как успехи российской экономики, на его взгляд, в виде профицитности бюджета, так и недостатки, выраженные в системе государственных закупок лекарственной продукции. Вот эта двойственность особенно ярко проявилась в ответе на вопрос о протестной составляющей в российском обществе.

Дмитрий Анатольевич назвал соцсети не самым правильным местом для самовыражения и попыток изменения и в тоже время заявил, что мнение нужно выражать и использовать разрешенные для этого законом нормы. Такая позиция не говорит прямо, что у Медведева отсутствует четкая позиция, он, скорее, пытается угодить "и нашим и вашим".

В-третьих, можно констатировать наличие разноплановых вопросов. И о стиле работы в правительстве РФ, и о музыкальных пристрастиях, и о спорте, и о Новом годе, роли интернета и не самых простых принятых решениях. Словно перед авторами "разговора" стояла задача показать Медведева с человеческим лицом. На это указывает присутствие юного корреспондента с телеканала "Карусель: наивность такого метода, конечно, удивляет, но свои очки популярности благодаря этому Дмитрий Анатольевич все же возьмет.

В-четвертых, при всем при этом не было сказано много чего другого. О развитии регионов, сложностях с нацпроектами, будущем партии "Единая Россия" и электоральных перспективах. Не говорил Медведев и о собственных амбициях, и чем он хочет заниматься.

Почему всего этого не было, что указано в пункте 4? Возможно сегодня мы стали свидетелями "пробного шара" в исполнении Кремля. Достаточно безобидные вопросы и простые ответы должны показать насколько российское общество и истеблишмент готовы к возвращению либерального президента. Если рейтинги будут подходящими, тогда мы, наверное, увидим и услышим ответы на те вопросы, которые действительно волнуют всех, а не только исполнителей из администрации президента.

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