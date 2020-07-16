Путін раптово скасував поїздку до Криму

Президент РФ Володимир Путін скасував поїздку до окупованого Криму, де повинен був бути присутнім на церемонії закладки військових кораблів.

За словами прессекретаря глави Кремля Дмитро Пєсков, замість відвідувань півострова Путін проведе в Москві нараду щодо бюджетного процесу, передає "Інтерфакс".

"Сьогодні (16 липня – Ред.) відбулися зміни в робочих планах президента. Раніше анонсована нами поїздка в Крим і участь в церемонії закладки нових бойових кораблів відбудеться в понеділок (20 липня – Ред.)", – сказав він.

За його словами, Путін буде знаходитися в резиденції Ново-Огарьово, Московська область.

"Сьогодні він, власне, дасть старт бюджетному процесу, традиційно це влітку починається. Президент прийняв рішення сьогодні зібрати перший такий приблизний нараду щодо майбутнього бюджетного процесу", – додав Пєсков.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що президент РФ Володимир Путін мав намір в Криму провести нараді в форматі відеоконференції з суднобудівними компаніями.