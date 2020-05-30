Путіна можуть повалити 5-6 гравців із "ближнього кола" - Піонтковський

Вони не наважуються на цей крок через побоювання за свою долю

Усунути з посади президента Російської Федерації Володимира Путіна можуть 5-6 осіб з числа його найближчого оточення.

Вони досі не зробили цього, оскільки перебувають в стані "когнітивного дисонансу". Таку думку в інтерв'ю OBOZREVATEL висловив російський опозиційний політик Андрій Піонтковський.

Говорячи про реальний рейтинг Путіна в Росії, він зауважив, що довіряти можна лише результатам закритих опитувань ФСБ. Посилаючись на дані російського політолога Валерія Солов'я, Піонтковський повідомив, що останнє закрите опитування показало рівень підтримки Путіна 17%. "Це нібито нуль, тому що в Росії 17% завжди будуть голосувати за будь-яку владу", – зауважив він.

Разом з тим політик переконаний, що 83% росіян, які не підтримують Путіна, не підуть на радикальні кроки із зміни влади через відсутність політичної структури.

"В авторитарних режимах дії може вчиняти тільки близьке оточення диктатора", – сказав Піонтковський.

"Давайте розглянемо психологію цих 5-6 осіб, які можуть скинути Путіна. У них вже немає ніяких ілюзій з цього приводу. Вони розуміють, що ця телевізійна пустушка (Володимир Путін, – Ред.) перестає працювати. Чому ж тоді вони його не змінюють? А тому що зміна цієї прокладки представляє серйозну небезпеку для них", – пояснив він.

Сергій Шойгу, Володимир Путін на військово-морському параді

На думку опозиціонера, владній верхівці доведеться публічно визнати, що Путін не є "батьком" народу, що неминуче призведе до дискредитації і самої верхівки.

"У них баланс страху: і залишатися з Путіним страшно, тому що все обрушується, він їх уже не захищає від невдоволення людей, і знімати його страшно, тому що це означає відразу викреслити весь цей 20-річний період, дискредитувати його і тим самим дискредитувати себе. Вони знаходяться в такому серйозному когнітивному дисонансі", – пояснив Піонтковський.

Повну версію інтерв'ю з Андрієм Піонтковським скоро читайте на OBOZREVATEL.

Як писав OBOZREVATEL, російський політолог Валерій Соловей спрогнозував, що Володимир Путін піде з поста президента в 2022 році. Його відхід буде означати повне зникнення з політики.

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