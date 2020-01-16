Швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung назвало наиболее вероятным преемником президента России Владимира Путина губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

Ведется много разговоров о том, что он наряду с Медведевым и Собяниным является третьим номером в списке. Я отношусь к этому достаточно скептически. Не потому, что я не представляю себе, что Дюмин может стать президентом, а по другой причине.

Президентом может стать фактически любая табуретка в Кремле, любой предмет мебели. Любой инвентарь в кремлевской администрации может быть президентом. Почему бы не Дюмин?

Но из того, что известно об этом человеке, понятно, что это будет очень специфическое решение. Тогда нужно будет очень серьезно изменить структуру власти. При всем том, что Путин был шестеркой при Собчаке, все-таки это КГБ. А здесь что-то совсем другое.

Владимир Путин Официальный сайт президента РФ

Это возможно. Но тогда будет нужно, чтобы он был реальным хозяином страны.

Самодержавие в России не изменится. Самодержавная власть из России уйдет только в случае прекращения существования этой страны в рамках нынешних границ. Если Россия останется в рамках нынешних границ, то самодержавие тоже останется, потому что останется империя.

Для того чтобы держать империю нужен, конечно же, другой человек.

Когда будет изменена структура власти, когда реальным хозяином страны будет не президент, а кто-то другой – глава совета безопасности, страж конституции или кто угодно еще.

Скорее всего, Путин власть из своих рук не выпустит. А держателем кресла может быть любой.

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