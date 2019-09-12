"Путін знесе голову": вчений пояснив заходи безпеки на Кримському мосту

Особливі заходи контролю стану шляхів, які вживаються у ході будівництва залізничної гілки Кримського мосту, можуть свідчити про те, що в Росії припускають просідання конструкції.

Таку думку у коментарі OBOZREVATEL висловив російський гідрогеолог Юрій Медовар. "Зараз всі перестраховуються, бо, якщо потяг злетить із рейок, Путін всім знесе голову", – сказав він.

За його словами, рух поїздів по Кримському (Керченському) мосту становить реальну загрозу для цієї споруди. Тому необхідно "стежити за тим, щоб не було перевантаження, щоб не було великого просідання, бо, якщо щось трапиться зі шляхами, то потяг злетить із рейок".

Медовар припустив, що оцінюватиметься і "максимальна вага потягу, який може пропустити цей залізничний шлях, щоб не було жодних прогинів". Вчений припустив, що одночасний рух двох поїздів по мосту – в один і в інший бік – буде заборонено через небезпечне навантаження на міст.

На Кримському мосту споруджують залізничну гілку Кримський міст

"Вони робитимуть усе, що можна, щоб міст не завалився", – резюмував гідрогеолог.

Як писав OBOZREVATEL, на незаконно побудованому Кримському (Керченському) мосту почали встановлювати системи автоматичного контролю та керування рухом поїздів. Спеціальні пристрої будуть у режимі реального часу вести моніторинг стану шляхів і потягів, що перетинають Керченську протоку, і передавати інформацію в кабіни локомотивів і на прилеглі станції. Передбачено також встановлення контррейок для запобігання сходження поїздів.

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