Головна Новини
12 вересня • оновлено в 14:37
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

"Путін знесе голову": вчений пояснив заходи безпеки на Кримському мосту

7.3т Читати матеріал російською

Особливі заходи контролю стану шляхів, які вживаються у ході будівництва залізничної гілки Кримського мосту, можуть свідчити про те, що в Росії припускають просідання конструкції.

Таку думку у коментарі OBOZREVATEL висловив російський гідрогеолог Юрій Медовар. "Зараз всі перестраховуються, бо, якщо потяг злетить із рейок, Путін всім знесе голову", – сказав він.

За його словами, рух поїздів по Кримському (Керченському) мосту становить реальну загрозу для цієї споруди. Тому необхідно "стежити за тим, щоб не було перевантаження, щоб не було великого просідання, бо, якщо щось трапиться зі шляхами, то потяг злетить із рейок".

Новини
"Стріляє грязьовий вулкан": учений попередив про небезпеку Кримського мосту

Медовар припустив, що оцінюватиметься і "максимальна вага потягу, який може пропустити цей залізничний шлях, щоб не було жодних прогинів". Вчений припустив, що одночасний рух двох поїздів по мосту – в один і в інший бік – буде заборонено через небезпечне навантаження на міст.

На Кримському мосту споруджують залізничну гілку

На Кримському мосту споруджують залізничну гілку

Кримський міст

"Вони робитимуть усе, що можна, щоб міст не завалився", – резюмував гідрогеолог.

Як писав OBOZREVATEL, на незаконно побудованому Кримському (Керченському) мосту почали встановлювати системи автоматичного контролю та керування рухом поїздів. Спеціальні пристрої будуть у режимі реального часу вести моніторинг стану шляхів і потягів, що перетинають Керченську протоку, і передавати інформацію в кабіни локомотивів і на прилеглі станції. Передбачено також встановлення контррейок для запобігання сходження поїздів.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Тема
Ексклюзив
Особа
Юрій Медовар
Місце
Україна
Тег
Кримський міст
Поділитися у Facebook
10
Коментарі
3
30
Смішно
6
Цікаво
3
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Ай да Медоварр, ай да сказочник!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
На всё идут , гады , лишь бы медовару напакостить
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Петров Василий
Петров Василий
Это не мост. Это дамба. Хватит врать.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0

Блоги / думки

ads pixel