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Ексрозвідник КДБ Швець заявив про хворобу Путіна: тягає за собою особистий туалет

Дарина Дурова
Новини Росії
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Юрій Швець та Володимир Путін

Юрій Швець заявив, що Володимир Путін хворий.

Колишній розвідник КДБ Юрій Швець, однокурсник президента Росії, заявив, що Володимир Путін має проблеми зі здоров'ям і нібито в поїздках возить із собою особистий туалет.

Про це він заявив в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону. Запис розмови було опубліковано на YouTube- каналі Гордона (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Це, напевно, єдиний лідер сучасний, та я і в минулому не пригадаю, який тягав за собою особистий туалет", – повідомив співрозмовник журналіста.

Швець сказав, що глава РФ нібито возить біотуалет у закордонні поїздки. Це сталося і на "нормандській" зустрічі в Парижі 9 грудня 2019 року, заявив ексспівробітник КДБ, посилаючись на інформацію від американських представників. За його словами, американці "бачили це на власні очі".

"Якщо людина здорова – це йому ні до чого. Тим більше, пан Путін, який 20 років через підконтрольні засоби масової інформації створює образ такого собі "супермена"... Ну не по-пацанськи це. Це дико суперечить образу, який він так ретельно створював", – вважає Швець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Юрій Швець розповів, як Володимир Путін пов'язаний із міжнародною наркоторгівлею.

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