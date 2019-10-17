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17 жовтня • оновлено в 22:04
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"Готується до великої війни?" Путін вирішив виключити Росію з важливого міжнародного договору

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Президент Росії Володимир Путін вніс на розгляд у Держдуму законопроект про вихід країни з міжнародного договору про права мирного населення під час воєн.

Відповідно до цього протоколу в рамках Четвертої Женевської конвенції, раніше СРСР визнавав компетенції комісії з розслідування порушень прав громадян при збройних конфліктах, повідомляє "Радіо Свобода".

У пояснювальній записці до законопроекту сказано, що причинами відмови визнавати компетенцію комісії є "істотно зростаючі ризики нинішньої міжнародної обстановки" та "ризики зловживання повноваженнями комісії в політичних цілях фз боку недобросовісних держав". Про які саме держави йдеться, не уточнюється.

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Також наголошується, що в складі комісії не було представника Росії, а уряд країни щорічно виплачував внески в її бюджет.

"І ви ще скажете, що "він не буде воювати"? Так він саме до великої війни і готується!" – відреагував на новину в Twitter російський журналіст Саша Сотник.

Ветеран АТО та волонтер Мирослав Гай на сторінці у Facebook також висловив думку, що Росія продовжує посиленими темпами готуватися до масштабного збройного конфлікту.

Володимир Путін

Володимир Путін

Угода про визнання компетенції міжнародної комісії з розслідування порушень гуманітарного права при збройних конфліктах було ратифіковано Радянським Союзом у 1977 році. Сама комісія була заснована в рамках Четвертої Женевської конвенції про захист цивільного населення в мирний час у 1949 році.

Один із головних пунктів конвенції зобов'язує сторони, що воюють, розділяти мирне населення від безпосередніх учасників бойових дій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній генерал і керівник зовнішньої розвідки КДБ Олег Калугін заявив, що повернення України під політичний вплив Росії – це питання її національної гордості, переваги та самодостатності.

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Теми
Російська воєнна загроза війна
Особи
Володимир Путін Мирослав Гай Саша Сотник
Місце
Росія
Теги
Новини Росії війна
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Однажды, давным давно, один бандит, грабитель банков и казначейских карет Йося Джугашвили, отказался подписывать Женевскую конвенцию 1929 года "об обращении с военнопленными" . А потом случилась мировая бойня, с миллионами советских военнопленных ....
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Пень Ясен
Пень Ясен
Тут пан Парубий хочет Кубань вернуть и защитить всё украиноязычное население в России. В Раде уже создали партию под названием Кубань. Пан Гончаренко в ней главный. Но то всё фигня, нам самое главное Зеленского пообсерать с Путиным.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
При теперешних реалиях победителем в этой войне никому не стать все равно)))
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руденко евгений
руденко евгений
Он Алекс, где "заказ" разместить?
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Он Алекс
Он Алекс
Артеллерист Моня, ты прав только в том случае, если война начнётся между ядерными державами .... Но если между РФ и Украиной, Грузией,Молдовой и другими не ядерными государствами, то этот серийный убийца Путин очень плохой шаг сделал.. это гоп компанию из опг «озеро» надо утилизировать и скорее...
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