"Готується до великої війни?" Путін вирішив виключити Росію з важливого міжнародного договору

Президент Росії Володимир Путін вніс на розгляд у Держдуму законопроект про вихід країни з міжнародного договору про права мирного населення під час воєн.

Відповідно до цього протоколу в рамках Четвертої Женевської конвенції, раніше СРСР визнавав компетенції комісії з розслідування порушень прав громадян при збройних конфліктах, повідомляє "Радіо Свобода".

У пояснювальній записці до законопроекту сказано, що причинами відмови визнавати компетенцію комісії є "істотно зростаючі ризики нинішньої міжнародної обстановки" та "ризики зловживання повноваженнями комісії в політичних цілях фз боку недобросовісних держав". Про які саме держави йдеться, не уточнюється.

Також наголошується, що в складі комісії не було представника Росії, а уряд країни щорічно виплачував внески в її бюджет.

"І ви ще скажете, що "він не буде воювати"? Так він саме до великої війни і готується!" – відреагував на новину в Twitter російський журналіст Саша Сотник.

Ветеран АТО та волонтер Мирослав Гай на сторінці у Facebook також висловив думку, що Росія продовжує посиленими темпами готуватися до масштабного збройного конфлікту.

Володимир Путін

Угода про визнання компетенції міжнародної комісії з розслідування порушень гуманітарного права при збройних конфліктах було ратифіковано Радянським Союзом у 1977 році. Сама комісія була заснована в рамках Четвертої Женевської конвенції про захист цивільного населення в мирний час у 1949 році.

Один із головних пунктів конвенції зобов'язує сторони, що воюють, розділяти мирне населення від безпосередніх учасників бойових дій.

І ви ще скажете, що "він не буде воювати"? Так він саме до великої війни і готується! https://t.co/JZvbV1eDnv https://t.co/JZvbV1eDnv - Sasha Sotnik (@sasha_sotnik) October 17, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній генерал і керівник зовнішньої розвідки КДБ Олег Калугін заявив, що повернення України під політичний вплив Росії – це питання її національної гордості, переваги та самодостатності.

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