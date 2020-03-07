Путін вигнав Медведєва через алкоголізм: спливла скандальна інформація

Алкогольна залежність колишнього прем'єр-міністра Російської Федерації Дмитра Медведєва стала однією з причин його відставки.

Таку думку висловив російський політолог Станіслав Бєлковський в інтерв'ю виданню "Гордон", пригадавши випадок, що стався під час одного із засідань уряду.

"Я не думаю, що він щось зробив не так. Хоча, звичайно, захоплення алкоголем позначилося. Не знаю, як зараз, але протягом довгих років привид переслідував Дмитра Анатолійовича. Цього не любить Володимир Володимирович, який сам пити кинув, кілька років тому взагалі зав'язав", – розповів Бєлковський.

Дмитро Медведєв - алкогольна залежність pikabu

За його словами, в Кремлі різко відреагували, коли президент РФ Володимир Путін остаточно кинув пити. Зокрема, знизилася якість алкогольних напоїв на прийомах, тому що російський лідер особисто перестав перевіряти.

"Одного разу була відома сцена, коли "не вберегли Дмитра Анатолійовича". Засідання уряду ніяк не могли розпочати, тому що не з'являвся на ньому сам Дмитро Анатолійович, будучи прем'єром. І тоді замість нього приїхав Володимир Володимирович Путін, провів засідання уряду і сказав: "Не вберегли ми Дмитра Анатолійовича". У зв'язку із чим і виник термін "російський грип": за офіційною версією, Дмитра Анатолійовича підкосив грип", – згадав політолог.

Дмитро Медведєв і алкоголь ShutterStock

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