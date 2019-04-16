Путін відправить своїх військових ще в одну країну: що сталося

Президент Росії Володимир Путін підписав розпорядження про направлення військовослужбовців Збройних сил РФ до складу місії ООН по стабілізації в Центральноафриканській Республіці.

Текст указу опублікований на офіційному інтернет-порталі правової інформації. Так, ыдеться про відправку в республіку до 30 фахівців – "офіцерів зв'язку, військових спостерігачів і офіцерів штабу".

Російські ЗМІ пишуть, що Кремль все ближче до будівництва військової бази в ЦАР. Таку ідею висловлювала в січні міністр оборони республіки Марі Ноель Койяра.

"Погляд"

Криза в ЦАР триває з 2013 року, коли мусульманські угруповання взяли владу над переважно християнським населенням. У результаті зіткнень загинули тисячі людей, понад мільйон змушені були переселитися з рідних місць, близько 570 мільйонів втекли за кордон.

Зараз порядок у країні підтримують миротворці ООН.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії визнали, що їхні військові фахівці знаходяться в Венесуелі – нібито в рамках відносин з урядом країни.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.