|Новини Росії
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
подушки «Венето Комфорт Антистрес» Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Новини Росії

Путін відправить своїх військових ще в одну країну: що сталося

1.6тЧитати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін підписав розпорядження про направлення військовослужбовців Збройних сил РФ до складу місії ООН по стабілізації в Центральноафриканській Республіці.

Текст указу опублікований на офіційному інтернет-порталі правової інформації. Так, ыдеться про відправку в республіку до 30 фахівців – "офіцерів зв'язку, військових спостерігачів і офіцерів штабу".

Російські ЗМІ пишуть, що Кремль все ближче до будівництва військової бази в ЦАР. Таку ідею висловлювала в січні міністр оборони республіки Марі Ноель Койяра.

Новини
"Візьмуть Бердянськ, Херсон, Одесу": Корчинський застеріг Україну від капітуляції перед Путіним

Путін відправить своїх військових ще в одну країну: що сталося

"Погляд"

Криза в ЦАР триває з 2013 року, коли мусульманські угруповання взяли владу над переважно християнським населенням. У результаті зіткнень загинули тисячі людей, понад мільйон змушені були переселитися з рідних місць, близько 570 мільйонів втекли за кордон.

Зараз порядок у країні підтримують миротворці ООН.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії визнали, що їхні військові фахівці знаходяться в Венесуелі – нібито в рамках відносин з урядом країни.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
10
4
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки