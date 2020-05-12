Путін – видатний "хрещений батько", але він втратив людську подобу – Кох

Колишній віцепрем'єр російського уряду Альфред Кох вважає, що президент Росії Володимир Путін – це "хрещений батько", який втратив людську подобу.

Про це росіянин, який живе нині в Німеччині, заявив в інтерв'ю "Гордону". На його думку, глава РФ за останні 20 років змінився, як і всі, але у нього він викликає огиду.

"Тому що мені здається, що він втратив людську подобу", – підкреслив Кох, зазначивши, що раніше вона у глави РФ була.

Кох і Путін

Водночас зізнався, що не дуже добре знав Путіна. Вони були товаришами по службі, працювали в одній будівлі, але в різних управліннях.

"Періодично наші інтереси перетиналися, ми зустрічалися, обмінювалися думками, але не більше того", – додав він.

На думку колишнього віцепрем'єра російського уряду, президента РФ не можна назвати видатним політичним лідером.

"Його потрібно оцінювати як главу великої мафіозної структури. І ось як такий він, безумовно, видатний "хрещений батько" (Дон Корлеоне. – Ред.), скажімо так. Мабуть, це найсильніша "сім'я". Мало того, що вона сама собою величезні фінансові потоки контролює, то ще і єдина, яка досягла мети, повністю злилася з державою і очолила її", – поділився порівняннями Кох.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося фото президента Росії Володимира Путіна, на якому в нього незвично хворобливий вигляд.

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