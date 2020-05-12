Головна Новини
12 травня • оновлено в 14:07
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

Путін – видатний "хрещений батько", але він втратив людську подобу – Кох

1.6т
Читати матеріал російською

Колишній віцепрем'єр російського уряду Альфред Кох вважає, що президент Росії Володимир Путін – це "хрещений батько", який втратив людську подобу.

Про це росіянин, який живе нині в Німеччині, заявив в інтерв'ю "Гордону". На його думку, глава РФ за останні 20 років змінився, як і всі, але у нього він викликає огиду.

"Тому що мені здається, що він втратив людську подобу", – підкреслив Кох, зазначивши, що раніше вона у глави РФ була.

Кох і Путін

Кох і Путін

Водночас зізнався, що не дуже добре знав Путіна. Вони були товаришами по службі, працювали в одній будівлі, але в різних управліннях.

"Періодично наші інтереси перетиналися, ми зустрічалися, обмінювалися думками, але не більше того", – додав він.

На думку колишнього віцепрем'єра російського уряду, президента РФ не можна назвати видатним політичним лідером.

"Його потрібно оцінювати як главу великої мафіозної структури. І ось як такий він, безумовно, видатний "хрещений батько" (Дон Корлеоне. – Ред.), скажімо так. Мабуть, це найсильніша "сім'я". Мало того, що вона сама собою величезні фінансові потоки контролює, то ще і єдина, яка досягла мети, повністю злилася з державою і очолила її", – поділився порівняннями Кох.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося фото президента Росії Володимира Путіна, на якому в нього незвично хворобливий вигляд.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Ліснічук
Особи
Альфред Кох Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
14
Смішно
7
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Новини Росії

Коронавірус. Найважливіше

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги