Путін "умирав" вже сто разів, він нікуди не піде, – Еггерт

Всі розмови на тему можливої смерті президента Росії Володимира Путіна – це чистої води фантазії.

Як сказав в інтерв'ю OBOZREVATEL російський журналіст і публіцист Костянтин Еггерт, Путін "вмирав" вже сто разів. Але про його здоров'я знають тільки лікарі, тому спекулювати на цій темі марно.

"Ми не бачимо жодних ознак відходу Путіна, хоча сценарій, при якому йому це було б вигідно, напевно, можна сконструювати. Але розмови про цей відхід звучать не перший рік. Ще з часів, коли президентом став Медведєв. А це було вже 12 років назад", – зазначив він.

Еггерт не думає, що Путін буде відчувати себе спокійно, пішовши з поста президента.

"Він же не може послідувати стежкою Ден Сяопіна, Лі Куан Ю або інших, більш мудрих, ніж він, авторитарних правителів. У Росії твоя апаратна і політична вага визначається табличкою на дверях кабінету. Ось якщо на ній написано: "Президент Російської Федерації, Верховний головнокомандувач Збройних сил і прочая, і прочая" – це означає, що ти найголовніший і найсильніший. Як тільки ти йдеш на якусь іншу посаду, все тут же змінюється", – підкреслив журналіст.

За його словами, він не може уявити собі Путіна, який знову йде на пост прем'єра.

"Навряд чи він захоче відповідати за економіку і навіть формально поставати для затвердження перед Державною думою. Важко уявити собі посаду, крім президентської, на якій Путін не буде ризикувати своєю свободою, а можливо, і життям", – вважає Еггерт.

Він додав, що для Путіна є неприйнятною ситуація, при якій він подзвонить новому президенту і захоче висловити свою думку з приводу відносин з НАТО або призначення міністра економіки, і почує від президентського секретаря: "Президент вам, Володимире Володимировичу, передзвонить тоді, коли у нього буде час. Спасибі, до побачення".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Еггерт вважає, що Путіна влаштовує нинішня ситуація з окупованими Донбасом і Кримом, тому переговори щодо врегулювання відносин з Україною в цих питань затихли.

Повне інтерв'ю OBOZREVATEL з Костянтином Еггертом читайте за посиланням.