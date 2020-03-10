Всі ці танці навколо створення Держради, яку намагалися придумати в Росії, зміни до Конституції, всі гадали: "а для чого це?". Раптом вийшла ця чудова жінка, космонавт Валентина Терешкова, якій, до речі, виповнилося 83 роки, і запропонувала увінчати молодого (депутат Держдуми, перша в світі жінка-космонавт Валентина Терешкова запропонувала обнулити президентські терміни після прийняття поправок до Конституції. – ред).

Звісно, що Конституційний суд підтвердить конституційність пропозиції Терешкової. Якщо Путін захоче вічно керувати Росією через механізм президенства, то у нього буде така можливість. Окрім цього, у нього є й інші можливості лишитися при владі. Він може бути головою поки що не дуже конституційної Держради, він може бути головою уряду, головою партії "Единая Россия" чи якоїсь іншої партії, яка йому заманеться. Який би механізм він не обрав, це буде механізм імені Путіна, його вічного царювання аж до смерті.

Владимир Путин Gazeta.ru

Є ше одна пропозиція. Якщо Путін більше не захоче бути при владі, то в Конституцію вноситься пункт про те, що колишні президенти стають сенаторами у Раді федерації і мають пожиттєву недоторканість. Механізмів у Путіна багато. Буде так, як йому захочеться.

Нагадаю, що пані Терешковій виповнилося 83 роки і це говорить про те, що бабусі обирають дідуся. Але час невпинно йде вперед, так що плани планами, але вони будуть дуже короткостроковими.

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