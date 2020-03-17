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17 березня • оновлено в 13:51
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Гаррі Каспаров
Гаррі Каспаров
Російський опозіціонер Всі статті автора

Путин станет еще агрессивнее, это его шанс выжить

9.4т
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Продления полномочий Путина, если так можно выразиться дипломатически, это история, которая повторяется уже много раз в разных странах. Диктатор всегда находит повод продлить свои полномочия потому, что они неограниченны. Мне это было понятно 15 лет тому назад в самом начале своей политической деятельности. Я еще тогда говорил, что путинский режим не будет меняться на выборах. Выборы – это некая ширма или форма прикрытия для него, спецоперация. При любом раскладе Путин будет оставаться у власти.

Другое дело, что в 2007 году ни российская общественность, ни мировые лидеры не были готовы к тому, чтобы Путин выкинул на помойку закон и остался у власти уже без всяких юридических обоснований. Поэтому был выбран вариант с марионеткой Медведевым.

На сегодняшний день в этом уже нет такой нужды, поэтому с самого начала, как только начала раскручиваться эта история с поправками в Конституцию, вся процедуры были снова отброшены. Это абсолютно волюнтаристское решение и снова в качестве спецоперации используются отвлекающиеся моменты, которые делают российскую конституцию абсолютно не релевантной.

Все это должно было заслонить главное: то, что Путин в итоге использует изменения, а точнее ликвидацию конституционного порядка для того, чтобы сделать свою власть пожизненной.

Как дальше будут развиваться события – я не хотел бы предсказывать. Очевидно, что лишившись любых источников легитимности, серьезные люди не будут воспринимать то, что будет происходит 22 апреля в России, как акт легитимного продления полномочий. Оставшись без внутренней легитимности, любой диктатор обычно обращает свои взоры на внешний мир.

Понятно, что агрессивная внешняя политика станет для Путина практически единственным способом поддержания своей кредитоспособности в глазах правящего класса. Ничего другого, кроме страха у населения и элит перед абсолютно неконтролируемым диктатором у него в запасе не остается.

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Автор
Гаррі Каспаров Гаррі Каспаров
Тема
Вибори в Росії
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Галактионов Николай Петрович
Галактионов Николай Петрович
- Фамилия, имя, отчество? - Люциферович Баал Яхвович. - Национальность? - Ой, а вы не догадываетесь? - Догадываюсь. Место постоянной прописки? - Давайте не будем об этом, жилищные условия ужасные, никому не пожелаю... - Не пререкайтесь, Люциферович! Отвечайте на поставленные вопросы! - Ну това-арищ майор! Вы же все отлично и без меня знаете! - Знаю, - кивнул майор. - Что не отменяет! Вот здесь ваша подпись?! В руках Люциферовича оказалась бумага на бланке Администрации Президента. Сверху было крупно пропечатано: "ДОГОВОР". - Моя. - Значит не отрицаете... И где результаты работы?! - Как где? - вытаращился Баал Яхвович. - Вы делаете мне больно! Развалить Евросоюз за неделю из-за дурацкой простуды? Пожалуйста! Крым без единого выстрела? Благоволите! Трампа в президенты? Получите и распишитесь! "Доу-Джонс" минус тысячу двести пунктов за одно утро? Ой, нашли проблему! Чем вы недовольны?! - Олимпиада в Токио, - строго сказал майор. - Где подвижки на этом направлении? - Виноват-с, - вздохнул гость кабинета на Лубянке. - Поверьте, я этим занимаюсь. - Не вижу рвения, гражданин Люциферович. - Передайте Владимиру Владимировичу, что у меня репутация! Фирма работает скоро семь тысяч лет! Гарантии! - Свободны, - поморщился майор. - Уточняю: ПОКА свободны. Не выполните в срок - никакого поста главы ФЕОР. И еще должны останетесь.
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
Некуда будет податься бедному хохлу...
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Галактионов Николай Петрович
Галактионов Николай Петрович
Кризский Игорь, Вот только эту независимую державу США предлагают задешево Кровавому Террану, а он требует доплатить- "Новые сферы влияния.Делить земной шар с другими великими державами" https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-02-10/new-spheres-influence
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Иванов Владимир, Запад ДОЛЖЕН знать, что не смотря ни на что он ОБЯЗАН выделять не менее 4 млрд.$ ЕЖЕМЕСЯЧНО Украине для проведения всесторонних экономических и политических реформ, а также оказать БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ военную помощь на сумму не менее 5 млрд.$.И это только на 2020 год. Общая сумма финансовой помощи должна составить не менее 50 млрд.$ в год.В противном случае о евроатлантическом курсе Украины он может только мечтать.
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Кубанский Николай
Кубанский Николай
Ты конем ходи, дурачок, конём.)))
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