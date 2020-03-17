Продления полномочий Путина, если так можно выразиться дипломатически, это история, которая повторяется уже много раз в разных странах. Диктатор всегда находит повод продлить свои полномочия потому, что они неограниченны. Мне это было понятно 15 лет тому назад в самом начале своей политической деятельности. Я еще тогда говорил, что путинский режим не будет меняться на выборах. Выборы – это некая ширма или форма прикрытия для него, спецоперация. При любом раскладе Путин будет оставаться у власти.

Другое дело, что в 2007 году ни российская общественность, ни мировые лидеры не были готовы к тому, чтобы Путин выкинул на помойку закон и остался у власти уже без всяких юридических обоснований. Поэтому был выбран вариант с марионеткой Медведевым.

На сегодняшний день в этом уже нет такой нужды, поэтому с самого начала, как только начала раскручиваться эта история с поправками в Конституцию, вся процедуры были снова отброшены. Это абсолютно волюнтаристское решение и снова в качестве спецоперации используются отвлекающиеся моменты, которые делают российскую конституцию абсолютно не релевантной.

Все это должно было заслонить главное: то, что Путин в итоге использует изменения, а точнее ликвидацию конституционного порядка для того, чтобы сделать свою власть пожизненной.

Как дальше будут развиваться события – я не хотел бы предсказывать. Очевидно, что лишившись любых источников легитимности, серьезные люди не будут воспринимать то, что будет происходит 22 апреля в России, как акт легитимного продления полномочий. Оставшись без внутренней легитимности, любой диктатор обычно обращает свои взоры на внешний мир.

Понятно, что агрессивная внешняя политика станет для Путина практически единственным способом поддержания своей кредитоспособности в глазах правящего класса. Ничего другого, кроме страха у населения и элит перед абсолютно неконтролируемым диктатором у него в запасе не остается.

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