Виктор Шендерович посмотрел фильм Манского "Свидетели Путина", насладился лицами либералов, приведших Путина к беззаконной победе на первых президентских выборах ("от Юмашева до Павловского").

И предложил им покаяться: "Примерный текст такой: мы сожалеем, что так получилось. Мы думали использовать его, а он использовал нас, такая незадача. Мы не хотели интервенций и аннексий, изоляции России, заказных убийств, полицейщины, мракобесия, реабилитации Сталина... Мы тяжело ошиблись. Мы понимаем цену этой ошибки, мы чувствуем свою ответственность и просим нас простить".

Не могу согласиться с уважаемым писателем. Наши "либералы" ни в чем не ошиблись, и сожалеть им не о чем. Любое их извинение в стиле "нас использовали" было бы ложью. Не только Путин использовал их, но и они - Путина. Это был просто бизнес, ничего личного (как говорят герои гангстерских боевиков). Всей этой гоп-компании нужен был цербер на троне, способный защитить их капиталы, привилегированное положение, возможность и дальше обогащаться. И Путин прекрасно исполнил эту роль.

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Только полоумный Березовский вошел в клинч с новой властью и был уничтожен. Остальные - в шоколаде. Чубайс при Путине с выгодой для себя и своих людей распилил РАО ЕЭС, а теперь пилит отнюдь не нанобюджеты на "нанотехнологиях". Юмашев, Дьяченко, Волошин, их чада и домочадцы – преуспевающие крупные собственники. Я уже не говорю про Абрамовича и других ельцинских олигархов. Посмотрите свежий список Форбс: в первой двадцатке одного Тимченко можно отнести к путинским выдвиженцам, остальные прихватизировали собственность еще при Ельцине, а при Путине только продолжили обогащаться. Да и либеральные политтехнологи, типа Павловского, работая на пахана, обеспечили себе безбедную старость (в их оппозиционность я не верю - это просто новая игра).

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Но они же "не хотели интервенций и аннексий, изоляции России, заказных убийств, полицейщины, мракобесия, реабилитации Сталина"? Да плевать им на все это с высокой колокольни. Вернее, все это им может не нравиться в глубине души, но имеет для них ничтожное по сравнению с собственными корыстными интересами значение. Война, убийства, сбитый Боинг, жертвы Новичка и Полония, погибшие под бомбежками сирийские дети и замученные в донецких подвалах украинцы – это такая мелочь для них по сравнению с бизнес-интересами, яхтами, раутами, вояжами, заводами и пароходами.

Трагедия крымских татар, говорите? Не слышали об этом. У Чубайса с Дуней Смирновой особняк в Переделкино вороватый приказчик чуть не стащил – вот это настоящая трагедия.

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