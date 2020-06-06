Путін назвав "велику спадщину" Росії

Президент РФ Володимир Путін назвав російську мову великою та унікальною спадщиною Росії.

Про це глава держави заявив під час зустрічі з діячами культури 6 червня, передає РИА Новости.

За його словами, російська мова – це не просто засіб спілкування.

"Вона об'єднує всі народи Росії, є основою нашої національної ідентичності, нашою великою спадщиною, унікальною за своєю образністю, чіткістю, влучностю, виразностю та красою", – зазначив Путін.

В Росії 6 червня відзначають День російської мови.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в листопаді 2019 року російський президент Володимир Путін виступив з критикою щодо тих, хто "веде війну" з російською мовою. Він назвав таких людей "печерними русофобами".

Також глава держави згадав, що за часів СРСР російську мову вивчали не тільки в країнах Союзу.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.