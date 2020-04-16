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16 квітня • оновлено в 19:34
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Путін скасував парад на 9 травня через коронавірус

8.6т
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У Росії в зв'язку з пандемією коронавірусу скасували проведення військового параду, а також акції "Безсмертний полк" на День Перемоги 9 травня.

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Про це в четвер, 16 квітня, під час засідання Радбезу в режимі онлайн оголосив президент РФ Володимир Путін. Подія транслювалася російськими телеканалами, а також у мережі.

Путін на параді 9 травня

Путін на параді 9 травня

Взгляд

"Ризики в зв'язку з коронавірусом не дають мені права проводити підготовку до святкування 9 травня", – сказав Путін.

Він пообіцяв, що парад та інші масові заходи, пов'язані із 75-річчям свята, відбудуться в 2020 році, проте не уточнив, коли саме.

"Доручаю міністру оборони, керівникам силових відомств, органам влади всіх рівнів змінити графік і перенести підготовку до військового параду на Червоній площі, до парадів у регіонах, відкласти всі масові публічні заходи, які повинні були заплановані", – сказав Путін.

Як писав OBOZREVATEL, недавно Путіна попросили перенести парад в Москві з 9 травня. З таким зверненням виступили російські ветеранські організації.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
День Перемоги Коронавірус
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
Новини Росії карантин
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Всея Руси Князь
Всея Руси Князь
А как же деды? Все пропало. Ещё метро закройте и срусским будет нечем гордиться
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N Y
N Y
Правильное и своевременное решение. Парад по разгрому фашистско-бендеровских войск можно провести в любое время и он будет всегда актуален.
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
Кернесу кирдык, не перенесёт, бедолага.
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