Путін самоізолювався після зустрічі з лікарем, у якого коронавірус

Президент Росії Володимир Путін вирішив перейти на дистанційний режим роботи після того, як у глави опорної коронавірусної лікарні країни Дениса Проценка після зустрічі з ним виявили COVID-19.

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Про це в середу, 1 квітня, заявив прессекретар лідера РФ Дмитро Пєсков. У пресслужбі Кремля також показали, як Путін проводить нараду з міністрами за допомогою відеозв'язку (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Усі побачать, що він працює віддалено. Всі бачили, як він віддалено бере участь у саміті "двадцятки", – цитує Пєскова РБК.

Путін проводить наради по відео Пресслужба Кремля

Разом із тим він не погодився, що президент повинен продемонструвати, що він не залишає будинок і перебуває, як і всі громадяни, в самоізоляції, зазначивши, що Путін "зазвичай показових заходів не вживає, а лише дієві". Пєсков додав, що президент перебуває у резиденції в Ново-Огарьово під Москвою.

Він також розповів, що після візиту лідера РФ у лікарню "Комунарка" його оточення щодня перевіряють на коронавірус.

Путін самоізолювався після зустрічі з Проценком РБК

Путін самоізолювався після зустрічі з Проценком РБК

Путін самоізолювався після зустрічі з Проценком sib.fm

Нагадаємо, лікар Денис Проценко, який зустрічався з Путіним, коли російський лідер відвідав лікарню "Комунарка" в Москві, повідомив, що він заражений коронавірусом, але почуває себе добре.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося красномовне фото з Путіним за столом, на якому стояла пляшка, ймовірно, антисептика для дезінфекції.

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