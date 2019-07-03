Путін розірвав договір про ракети з США: що це означає

У середу, 3 липня, президент Росії Володимир Путін підписав закон про припинення Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.
Відповідний документ опублікований в середу на офіційному сайті Кремля.
"Зупинити дію Договору між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Сполученими Штатами Америки про ліквідацію їх ракет середньої дальності і меншої дальності, підписаного в місті Вашингтоні 8 грудня 1987 року", – сказано в документі.
ДРСМД був укладений між СРСР і США в грудні 1987 року і вступив в силу в червні 1988 року. Документ забороняє двом країнам виробляти і розгортати балістичні та крилаті ракети середньої (зона ураження від 1 тис. до 5,5 тис. км) і меншою (зона ураження від 500 до 1 тис. км) дальності.
Володимир Путін
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Президент США Дональд Трамп восени 2018 року заявив, що Вашингтон вийде з ДРСМД, так як Росія продовжує виробляти і приймати на озброєння заборонені крилаті ракети.
Міністр оборони Великобританії Гевін Вільямсон підтримав наміри президента США, підкресливши, що Москва зробила договір "посміховиськом".
Починаючи з 2 лютого 2019 року Сполучені Штати Америки заявили про призупинення виконання своїх зобов'язань в рамках Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності. У відповідь Росія також вийшла з ДРСМД.
18 червня Державна дума Росії прийняла закон про призупинення дії Договору між СРСР і США про ДРСМД.
У НАТО заявили, що їм доведеться відповісти заходами, якщо Росія не повернеться до виконання Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).
OBOZREVATEL розповідав, які наслідки чекають світ і Україну після того, як РФ і США виявилися на порозі нової гонки озброєння.
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