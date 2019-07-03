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Путін розірвав договір про ракети з США: що це означає

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У середу, 3 липня, президент Росії Володимир Путін підписав закон про припинення Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

Відповідний документ опублікований в середу на офіційному сайті Кремля.

"Зупинити дію Договору між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Сполученими Штатами Америки про ліквідацію їх ракет середньої дальності і меншої дальності, підписаного в місті Вашингтоні 8 грудня 1987 року", – сказано в документі.

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ДРСМД був укладений між СРСР і США в грудні 1987 року і вступив в силу в червні 1988 року. Документ забороняє двом країнам виробляти і розгортати балістичні та крилаті ракети середньої (зона ураження від 1 тис. до 5,5 тис. км) і меншою (зона ураження від 500 до 1 тис. км) дальності.

Володимир Путін

Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Володимир Путін
Місце
Україна
Теги
РосіяСШАракети
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
И что? Ну разорвал, обосравшись. Всеравно ничего путлу не светило.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Давно пора было. Хватит уже соблюдать всю эту хрень в одностороннем порядке! Европу только жалко... Хотя, чего это я, нихрена не жалко!!!
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Только вот не Путин разорвал договор, а США! Ведь именно они первыми вышли из этого договора. Россия лишь предприняла ответные шаги
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