Путін розчарувався у вирішенні конфлікту на Донбасі, – Пєсков

У Росії заявили, що "розчаровані" відсутністю просування у вирішенні конфлікту на Донбасі.

Про це стало відомо після наради президента РФ Володимира Путіна з членами Ради безпеки Росії, де обговорювали Україну, передає "РІА Новини".

"Відбувся обмін думками з ряду міжнародних тем. Зокрема, висловлено розчарування у зв'язку з відсутністю будь-якої динаміки по врегулюванню кризи на південному сході України ... Ні мінські, ні паризькі домовленості Київ не виконує", – повідомив прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков.

Також Путін обговорив ситуацію в Лівії і на Балканах. За словами Пєскова, на нараді порушували "ситуацію в Лівії з акцентом на безальтернативність мирного врегулювання в цій країні".

Нагадаємо, що представник Росії в ТКГ Борис Гризлов сказав, що в Україні "створено ще дві держави".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Україні на переговорах ТКГ в Мінську не вдалося досягти відчутного прогресу з приводу "особливого статусу" Донбасу з російською делегацією. Адже представники країни-агресора вирішили викреслити з майбутнього закону згадка про вимушених переселенців.