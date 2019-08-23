Путін раптово скликав силовиків у Кремлі: що трапилося

Президент РФ Володимир Путін доручив Міноборони та МЗС вжити заходів на дії США щодо ракетної зброї.

Лідер росіян зажадав підготувати "симетричну відповідь" на дії Білого дому, повідомляє пресслужба Кремля.

"Маючи на увазі нові обставини, доручаю міністерству оборони Російської Федерації, Міністерству закордонних справ, іншим профільним відомствам проаналізувати рівень загрози, створюваної згаданими діями Сполучених Штатів для нашої країни, і вжити вичерпних заходів із підготування симетричної відповіді", – йдеться в повідомленні.

Путін розповів, що Штати провели запуск крилатої ракети наземного базування, яка може подолати понад 500 км.

"Таке озброєння відноситься до категорії забороненого за Договором про ліквідацію ракет середньої і малої дальності від 1987 року. Крім того, використання під час випробування універсальної пускової установки МК-41 повністю підтверджує обґрунтованість тих претензій, які російська сторона висловлювала США в період дії договору", – обурювався він.

Глава Кремля визнав, що побоюється розміщення таких ракет на базах США в Румунії чи Польщі.

Володимир Путін

"Все це не залишає сумнівів у тому, які справжні задуми Сполучених Штатів: позбувшись встановлених обмежень, розв'язати собі руки для розгортання в різних регіонах світу раніше заборонених ракет", – припускав Путін.

Водночас він підкреслив, що Росія готова до діалогу зі США щодо "відновлення довіри та зміцнення міжнародної безпеки".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 серпня стало відомо, що США вперше після виходу з Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності випробували крилату ракету наземного базування.

Пізніше Росія відповіла США на запуск заборонених ракет.

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