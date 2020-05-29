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29 травня • оновлено в 21:37
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Путін призначив парад Перемоги на 24 червня, росіяни отримають вихідний

2.2т
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Президент Росії Володимир Путін оголосив 24 червня неробочим днем у зв'язку з проведенням параду до 75-ї річниці закінчення Другої світової війни.

Відповідний указ Путін підписав у п'ятницю, 29 травня, інформує пресслужба Кремля.

У Москві парад почнеться на Красній площі о 10 годині ранку, в інших містах Росії пройдуть аналогічні заходи з використанням військової техніки та іншого озброєння. О 22:00 у російських містах запустять артилерійські салюти.

Володимир Путін

Володимир Путін

regnum.ru

Відзначимо, Росія є першою в Європі за кількістю хворих на коронавірус. Станом на 29 травня у країні виявлено понад 387 тисяч інфікованих. Більше 4,3 тисячі осіб померли.

Парад у Росії пройде 24 червня, Путін підписав указ

Парад у Росії пройде 24 червня, Путін підписав указ

Парад у Росії пройде 24 червня, Путін підписав указ

Парад у Росії пройде 24 червня, Путін підписав указ

Як писав OBOZREVATEL, Путін також не відмовився від ідеї з акцією "Безсмертний полк", однак вона пройде пізніше, у кінці липня.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
День Перемоги
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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