Путін привіз із собою до Ізраїлю два однакові лімузини: Відеофакт

Президент Росії Володимир Путін прилетів до Ізраїлю разом із двома абсолютно однаковими лімузинами.

Відео з машинами виклали російські пропагандисти у соцмережах. Так, йдеться про лімузини російського виробництва Aurus проєкту "Кортеж".

Зазначається, що в одному з них їздить глава Росії, як використовують другий при цьому – невідомо.

Путін привіз із собою до Ізраїлю два однакових лімузини "Известия"

Російських користувачів повеселив цей факт. "Чого так боїться?", "А коли сідає – плутає, перебігаючи через різні двері з машини в машину", – пишуть вони в коментарях.

Багатьох також зацікавила вартість транспортування двох лімузинів до Ізраїлю.

Нет, глаза вас не обманывают. Да, это два совершенно одинаковых ауруса в Иерусалиме. В одном из них Путин pic.twitter.com/PH0Igqs1c1 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 23 січня 2020 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дружина прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху Сара мало не перечепилася на церемонії зустрічі з главою РФ Володимиром Путіним.

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