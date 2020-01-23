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23 січня • оновлено в 13:52
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Путін привіз із собою до Ізраїлю два однакові лімузини: Відеофакт

1.5т
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Президент Росії Володимир Путін прилетів до Ізраїлю разом із двома абсолютно однаковими лімузинами.

Відео з машинами виклали російські пропагандисти у соцмережах. Так, йдеться про лімузини російського виробництва Aurus проєкту "Кортеж".

Зазначається, що в одному з них їздить глава Росії, як використовують другий при цьому – невідомо.

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Путін привіз із собою до Ізраїлю два однакових лімузини

Путін привіз із собою до Ізраїлю два однакових лімузини

"Известия"

Російських користувачів повеселив цей факт. "Чого так боїться?", "А коли сідає – плутає, перебігаючи через різні двері з машини в машину", – пишуть вони в коментарях.

Багатьох також зацікавила вартість транспортування двох лімузинів до Ізраїлю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дружина прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху Сара мало не перечепилася на церемонії зустрічі з главою РФ Володимиром Путіним.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Зеленский привёз с собой два велосипеда и один самокат.
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