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17 жовтня • оновлено в 20:36
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"Паркінсон брикнув?" Росіяни висміяли дивний вчинок Путіна

8.7т Читати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін викликав хвилю насмішок у мережі через те, що привітався під час відвідування ВДІКу з лялькою мультиплікаційного персонажа Шапокляк.

Підтверджуюче відео опублікували в Twitter (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, президент у четвер, 17 жовтня в рамках візиту до Всеросійського державного інституту кінематографії імені С. А. Герасимова оглянув майстерню із виготовлення ляльок. Коли йому показали Шапокляк, Путін вирішив двома пальцями потиснути їй руку.

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Путін привітався з Шапрокляк і насмішив мережу

Путін привітався з Шапрокляк і насмішив мережу

vedomosti.ru

Путін привітався з лялькою Шапокляк

Путін привітався з лялькою Шапокляк

Скріншот з відео

"Походу його брикнув Паркінсон обома копитами", "Це повинно викликати розчулення?", "Сподіваюся, що це не початок дружби Путіна з Шапокляк", – відреагували росіяни в коментарях.

"Паркінсон брикнув?" Росіяни висміяли дивний вчинок Путіна
"Паркінсон брикнув?" Росіяни висміяли дивний вчинок Путіна

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з Путіним трапився конфуз в Саудівській Аравії, де подарований ним птах запаскудив королівський палац.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Пигин Макс
Пигин Макс
Совсем деградировала окраинская нация...
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Антошин Денис
Антошин Денис
Кумир Украины Владимир Путин не даёт спокойно жить скакуасам в кастрюлях.
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залупутин Залупутин
залупутин Залупутин
Пуйло лощара
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