"Паркінсон брикнув?" Росіяни висміяли дивний вчинок Путіна

Президент Росії Володимир Путін викликав хвилю насмішок у мережі через те, що привітався під час відвідування ВДІКу з лялькою мультиплікаційного персонажа Шапокляк.

Підтверджуюче відео опублікували в Twitter (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, президент у четвер, 17 жовтня в рамках візиту до Всеросійського державного інституту кінематографії імені С. А. Герасимова оглянув майстерню із виготовлення ляльок. Коли йому показали Шапокляк, Путін вирішив двома пальцями потиснути їй руку.

Путін привітався з Шапрокляк і насмішив мережу vedomosti.ru

Путін привітався з лялькою Шапокляк Скріншот з відео

"Походу його брикнув Паркінсон обома копитами", "Це повинно викликати розчулення?", "Сподіваюся, що це не початок дружби Путіна з Шапокляк", – відреагували росіяни в коментарях.

Тим часом Путін у ВДІКу привітався з Шапокляк pic.twitter.com/ihtbbDXvut - RT російською (@RT_russian) October 17, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з Путіним трапився конфуз в Саудівській Аравії, де подарований ним птах запаскудив королівський палац.

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