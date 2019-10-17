"Паркінсон брикнув?" Росіяни висміяли дивний вчинок Путіна

Президент Росії Володимир Путін викликав хвилю насмішок у мережі через те, що привітався під час відвідування ВДІКу з лялькою мультиплікаційного персонажа Шапокляк.
Підтверджуюче відео опублікували в Twitter (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
Так, президент у четвер, 17 жовтня в рамках візиту до Всеросійського державного інституту кінематографії імені С. А. Герасимова оглянув майстерню із виготовлення ляльок. Коли йому показали Шапокляк, Путін вирішив двома пальцями потиснути їй руку.
Путін привітався з Шапрокляк і насмішив мережу
vedomosti.ru
Путін привітався з лялькою Шапокляк
Скріншот з відео
"Походу його брикнув Паркінсон обома копитами", "Це повинно викликати розчулення?", "Сподіваюся, що це не початок дружби Путіна з Шапокляк", – відреагували росіяни в коментарях.
Тим часом Путін у ВДІКу привітався з Шапокляк pic.twitter.com/ihtbbDXvut- RT російською (@RT_russian) October 17, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з Путіним трапився конфуз в Саудівській Аравії, де подарований ним птах запаскудив королівський палац.
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