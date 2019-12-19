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19 грудня • оновлено в 16:15
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"Коли ви визнаєте своїх дітей?" Путін показово уникнув відповіді про особисте

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Президент Росії Володимир Путін під час великої пресконференції в четвер, 19 грудня, уникнув відповіді про своїх дочок і обурився через згадку про їхній бізнес.

Брифінг лідера РФ транслювався в прямому ефірі. Так, журналістка Російської служби ВВС нагадала, що в 2014 році, коли Путіна запитали про його ймовірну молодшу дочку Катерину Тихонову, він відповів, що дівчина не займається бізнесом.

"Зараз ситуація змінилася. Компанія "Иннопрактика", що належить Тихоновій, заробила за рік пів мільярда рублів. Фірма "Номеко", в якій є частка вашої старшої доньки Марії Воронцової, будує одну з найбільших клінік у Ленінградській області. Коли ви визнаєте, що вони ваші діти? І що вони займаються бізнесом? Коли вони стануть відкритими для суспільства, як діти інших світових лідерів?" – запитала вона.

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Путін відмовився говорити про дочок

Путін відмовився говорити про дочок

Скриншот із відео

"Ви згадали одну жінку, другу. Згадали їхні особисті долі, обсяг бізнесу. Просто позначили факт. Цього недостатньо. Ви там поколупайтеся і зрозумієте, який там бізнес, чи є він взагалі, кому він належить, хто там допомагає", – відповів Путін.

Путін показово уникнув відповіді про своїх дітей

Путін показово уникнув відповіді про своїх дітей

112 Україна

Далі він швидко перевів тему і почав розповідати, чим займається "Иннопрактика" і як для Росії важливо враховувати її напрацювання. "Там дуже багато талановитих людей, але треба, щоб їхні інновації були відомі нашому бізнесу. Дай Бог, щоб вони домоглися результатів", – резюмував глава Росії.

Катерина Тихонова

Катерина Тихонова

Факти

Марія Воронцова

Марія Воронцова

Скриншот із відео

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Автор
Ірина Кулініч
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
У Путина хорошие, серьёзные, умные дети. Не мажоры, работают, делают свое дело. Что вам ещё надо?
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Как поживают дети Порошенко и Авакова?
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