10 марта президент РФ Владимир Путин поддержал изменения в конституцию, которые позволят ему снова переизбраться. В результате Госдума проголосовала за поправку об обнулении президентских сроков в России в третьем чтении.

Совершенно очевидно, что то, что произошло – это государственный переворот, который сейчас пытаются узаконить незаконными методами.

Посмотрите, что произошло, когда госпожа Терешкова как бы от народа внесла поправку. Это не была домашняя заготовка. Это не была стратегия администрации президента. Это была импровизация. Сейчас все они на импровизации, лихорадочно, в условиях жесточайшего кризиса – и финансового, и мирового, и нефтяного – как-то перехватить инициативу.

Я думаю, что накануне, а может быть, и в этот день Терешковой просто подсунули этот текст, который она зачитала с трибуны как кукла, в совершенно маразматичном состоянии. Мимо якобы проходил Путин и, бросив все дела, примчался в Государственную Думу.

Я не могу вспомнить, когда в последний раз Путин приезжал в Госдуму по какому-либо вопросу. Он настолько привык чувствовать себя царем, что все ходили на поклон к нему. Да, ежегодно он выступает с посланиями к Федеральному собранию, но это происходит не в здании Госдумы. Это происходит в Кремле. Там собираются две палаты, общественники, и какие-то вещи зачитываются по бумажке.

Путин и здесь по бумажке читал. Хотя известно, что у него феноменальная память, и он совершенно спокойно может сам говорить.

Это свидетельствует о том, что всё совершилось слишком быстро, и они не знают, что предпринять и как перехватить инициативу.

У меня нет никаких сомнений в том, что это государственный переворот. Происходит узурпация власти и узаконивание царепрестола. Есть "добрый царь", есть "злые бояре", как это было всегда в России.

Поэтому говорить о каких-то демократических принципах и процедурах, о референдумах нет смысла. Совершенно очевиден результат того, что будет 22 апреля. Не важно, кто как проголосует – важно, как посчитают. А посчитают они всё "правильно". И этот всеобщий "одобрямс" возведет на престол Владимира Путина.

Собственно говоря, обнулился не срок Путина. Обнулился каждый гражданин Российской Федерации. Обнулился до рабства, откровенного рабства.

Есть некоторое количество российских граждан в пределах статистической погрешности, которые идеологически выступают против этого, которые выступают за то, чтобы Россия была демократической страной, которую бы уважали, а не боялись. Но эти люди находятся в подавляющем меньшинстве. Сделать они ничего не могут и ничего не сделают.

К большому сожалению, после 22 апреля будет очередное зверское закручивание гаек и отъем прав и свобод у граждан. Уже сейчас можно предполагать, что огромное количество людей будет посажено в тюрьму по политическим мотивам.

Почему россияне позволяют так поступать с собой? Почему они не протестуют?

Дело в том, что в течение 20 лет российские граждане находятся под колоссальным воздействием пропаганды, под колоссальным давлением. Люди просто боятся говорить то, что отличается от всеобщего "одобрямса". Планка цензуры уже перешла в самоцензуру. Те, кто работает в общественном поле, прекрасно знают, что скажи они что-либо против преступного режима Путина, они сразу же получат по шапке, у них будут отобраны те маленькие дивиденды, которые они получают.

В первую очередь, я имею в виду так называемую творческую интеллигенцию, которая за 20 лет прикормлена властью и является ручной. Они делают какие-то маленькие положительные дела, но они находятся внутри этой прогнившей коррумпированной системы и живут за ее счет. Им дают развиваться в тех пределах, чтобы в любой момент это можно было отобрать и выставить их на обочину.

Каждый, кто был доверенным лицом Владимира Путина все эти годы, каждый, кто выступал за продление срока его полномочий – каждый из них получает ту или иную сумму либо из администрации президента, либо по поручению администрации президента из карманов ручных, прикормленных олигархов Путина.

Иосиф Сталин, Владимир Путин, коллаж

Напоминает ли это сталинские времена? Да. История никого ничему не учит. Тем более что история в России постоянно переписывается. Говорят: "ну, Сталин – это же было давно, и это было не так".

Да, в таком количестве Путин не убивает граждан. Пока. Но 1937 год уже наступает на пятки. Репрессии не просто на пороге – они уже стучатся в дверь. Это можно увидеть и по "Делу Сети", и по другим делам, которые педалирует власть.

После этого обнуления задача у власти только одна: удерживать эту власть силовым способом.

Конечно же, возмущение у людей есть. Но, как и в советское время, это возмущение они переносят на кухни, на бытовые разговоры.

Путин, как и Сталин, будет во власти до конца своих дней? Да. К большому сожалению.

В Великобритании, в которой я живу 12 лет, происходит скупка политического и экономического истеблишмента. В Германии весь этот политический и экономический бомонд тоже давно скуплен. Неожиданно сменил позицию Макрон, который пришел на пост президента с совершенно другой риторикой в отношении путинской России.

Закрывание глаз Запада на то, что происходит в такой большой стране, стране с великой культурой и историей – одно из звеньев этой цепи. Это одна из причин, почему Путину позволено хозяйничать и нарушать все возможные международные нормы.

Поправки в конституцию приведут к тому, что в России международное законодательство больше не будет главенствующим в юриспруденции государства. Меня как человека с высшим юридическим образованием всегда учили, что превалирует международное право. Этому учили целые поколения до меня. И всё это будет растоптано совершенно незаконными поправками, которые они пытаются провести. И проведут.

Только если в отношении самого Путина, всего его окружения и всех, кто причастен к деятельности этого преступного режима, будут введены жесткие персональные санкции, в ближайшем будущем ситуация может кардинально поменяться.

Но у Запада, видимо, для этого не хватает ни сил, ни желания. Безусловно, они зависят от российских энергоресурсов. Конечно, Европа пытается как-то вылезти из этой кабалы.

Но в то же время на Западе уже пришло понимание, что в России правит безумец, который совершенно спокойно шантажирует их уже сейчас ядерной кнопкой, красным чемоданчиком. Они понимают, что он неадекватен. Они понимают, что война никому не нужна. Никто не хочет воевать с Россией. Но шантажом Путин заставляет их не влезать в дела страны.

Поэтому Запад в некоторых вопросах способен лишь проявлять озабоченность. А в некоторых вопросах перестал проявлять даже ее.

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