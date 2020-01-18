Путін погрожував вбити Януковича? Піонтковський розкрив ексклюзивні подробиці

Російський президент Володимир Путін погрожував вбивством експрезиденту Віктору Януковичу, якщо він підпише Асоціацію з Європейським Союзом в 2013 році.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів політолог Андрій Піонтковський. За його словами, таку історію переповів йому посол однієї з європейських країн, який добре знав Януковича. Його прізвище Піонтковський не розкрив.

"Розповім вам історію, яку мені переказував посол однієї з європейських країн. Пам'ятаєте, як Янукович абсолютно несподівано відмовився від європейської асоціації? Він тримався десь до листопада 2013 року. Розмовляючи з одним з послів, я запитав: "А чого ж злякався Янукович?" І він мені відповів:" На останній зустрічі Путін йому пояснив – його просто вб'ють", – повідав політолог.

Віктор Янукович і Володимир Путін Капітал

Крім цього, в інтерв'ю, яке вийде найближчим часом, читайте чи міг президент України Володимир Зеленський провести таємні переговори з помічником Путіна по Донбасу Владиславом Сурковим в Омані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, державна прикордонна служба України відмовилася надати інформацію про перетин кордону президентом Володимиром Зеленським, коли він прямував на відпочинок в Оман.

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