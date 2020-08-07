Путін подзвонив Лукашенку через вагнерівців: хоче вирішити все по-братськи

Олександр Лукашенко і Володимир Путін.
Президент РФ Володимир Путін обговорив з главою Білорусі Олександром Лукашенком затриманих в Мінську найманців ПВК Вагнер.
Як повідомляє пресслужба Кремля, розмова пройшла в телефонному режимі.
"Обговорено актуальні питання подальшого розвитку братерських російсько-білоруських відносин. Проведено обмін думками у зв'язку з недавнім затриманням на території Республіки 33 російських громадян. Виражена впевненість, що ситуація, яка склалася буде врегульована в дусі взаєморозуміння, характерного для співпраці двох країн", – йдеться в повідомленні.
У Кремлі відзначили, що Росія зацікавлена в збереженні в Білорусі стабільної внутрішньополітичної ситуації і проведенні майбутніх президентських виборів в спокійній обстановці.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ніч на 29 липня в Білорусі затримали бойовиків російської ПВК Вагнера.
Пізніше з'ясувалося, що серед затриманих вагнерівців – багато терористів "Л/ДНР", які внесені в базу військових злочинців на сайті "Миротворець".
Білорусь отримала від України запит щодо вагнерівців.
У МВС України розкрили нові деталі про затриманих вагнерівців.
МЗС РФ заплутався в свідченнях, виправдовуючи вагнеровцев, затриманих в Білорусі.
Також Олександр Лукашенко пригрозив Росії через перекидання нового загону найманців в Білорусь.
Пізніше Олександр Лукашенко покликав генпрокурорів Росії і України у справі вагнерівців.