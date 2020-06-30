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Путін підписав "загадковий" указ для військових РФ

Кирило Лютий
Новини Росії
1,8 т.
Путін підписав 'загадковий' указ для військових РФ

Президент РФ Володимир Путін.

Глава Росії Володимир Путін підписав указ про призов росіян, які перебувають в запасі, на військові збори в 2020 році.

Документ опублікований на сайті правової інформації. Особливістю указу є те, що вперше в ньому не вказана тривалість зборів. Хоча в попередніх указах, з 2014 року, озвучувалися терміни в два місяці.

До зборів в російській армії будуть залучені також нацгвардійці, держохорона та ФСБ. Забезпеченням зборів буде займатися уряд і місцева влада.

Путін підписав "загадковий" указ для військових РФ

Путін підписав "загадковий" указ для військових РФ

Як писав OBOZREVATEL, напередодні в МЗС України заявили про ризики нового вторгнення Росії, причиною якого можуть бути внутрішні проблеми в РФ.

РосіяВолодимир Путін
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