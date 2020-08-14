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Путін оприлюднив річну декларацію: скільки заробив

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Новини Росії
1,9 т.
Путін за 2019 рік заробив майже 10 млн руб

Путін за 2019 рік заробив майже 10 млн руб. Фото uainfo.org.

Російський президент Володимир Путін за 2019 рік офіційно заробив 9,7 млн рублів (3,6 млн гривень).

Про це йдеться в його декларації, оприлюдненій на сайті Кремля. У порівнянні з 2018 роком дохід глави держави зріс приблизно на 1 млн рублів.

Список майна, яке задекларував Путін за рік не змінився. Йому належить квартира площею 77 кв. м і гараж на 18 "квадратів", два автомобіля ГАЗ М21, автомобіль "Нива" та причіп "Скіф".

Також у користуванні президента квартира на 153,7 кв. м і гаражне місце площею 18 кв. м.

Декларація президента Росії Володимира Путіна

Декларація президента Росії Володимира Путіна

Декларація президента Росії Володимира Путіна

Декларація президента Росії Володимира Путіна

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2018 році Володимир Путін задекларував дохід в розмірі 8,6 млн рублів.

Варто відзначити, що офіційний дохід виявився меншим ніж у тодішнього прем'єр-міністра Дмитра Медведєва і деяких інших чиновників.

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РосіяМосквадеклараціяВолодимир Путін
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