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Путін обмовився про "петушка" та потрапив на відео

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Президент РФ Володимир Путін виступаючи на з'їзді Російського союзу промисловців і підприємців зганьбився, намагаючись процитувати уривок з байки Івана Крилова "Зозуля та півень".

Про це в Twitter повідомив журналіст кремлівського пулу Дмитро Смрнов. Відзначається, що казус стався під час спілкування з главою РСПП Олександром Шохіним (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця новини).

"Ой ... Всі ми любимо Крилова ... Пам'ятаєте? Півника хвалить ...", - тут Путін на секунду замовк, зрозумівши, що сказав дурницю, але незабаром продовжив: "зозуля хвалить півня, за те що хвалить він зозулю... півня".

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Відзначимо, що оригінальна цитата з байки Крилова звучить так:

"Хоть вы охрипните, хваля друг дружку,—

Все ваша музыка плоха!

За что же, не боясь греха,

Кукушка хвалит Петуха?

За то, что хвалит он Кукушку".

Користувачі мережі відразу ж висміяли неосвіченість Путіна.

"Байки, анекдоти, казки. Прям не президент, а билинний Садко. Гуслів не вистачає", "Брезидент Прєжнєв, блін", "Кукушка у півника поїхала, схоже заговорюється дідусь", "Кукуха у півника явно потекла", "Дідок-півник зовсім кукухою поїхав", "Везіть його в психушку поки біди дід не накоїв", "Путін і зозуля з півником", "Дід вижив з розуму. Схожий на Леніна на останній фотографії. У мене собака також очі випучує, коли боїться", "Путін – півень", – сміялися в коментарях.

Путін обмовився про "петушка" та потрапив на відео

Скріншот

Путін обмовився про "петушка" та потрапив на відео

Скріншот

Путін обмовився про "петушка" та потрапив на відео

Скріншот

Путін обмовився про "петушка" та потрапив на відео

Скріншот

Путін обмовився про "петушка" та потрапив на відео

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Путін розлютив росіян "подачкою" для РПЦ.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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