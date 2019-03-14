Путін обмовився про "петушка" та потрапив на відео

Президент РФ Володимир Путін виступаючи на з'їзді Російського союзу промисловців і підприємців зганьбився, намагаючись процитувати уривок з байки Івана Крилова "Зозуля та півень".

Про це в Twitter повідомив журналіст кремлівського пулу Дмитро Смрнов. Відзначається, що казус стався під час спілкування з главою РСПП Олександром Шохіним (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця новини).

"Ой ... Всі ми любимо Крилова ... Пам'ятаєте? Півника хвалить ...", - тут Путін на секунду замовк, зрозумівши, що сказав дурницю, але незабаром продовжив: "зозуля хвалить півня, за те що хвалить він зозулю... півня".

Відзначимо, що оригінальна цитата з байки Крилова звучить так:

"Хоть вы охрипните, хваля друг дружку,—

Все ваша музыка плоха!

За что же, не боясь греха,

Кукушка хвалит Петуха?

За то, что хвалит он Кукушку".

Користувачі мережі відразу ж висміяли неосвіченість Путіна.

"Байки, анекдоти, казки. Прям не президент, а билинний Садко. Гуслів не вистачає", "Брезидент Прєжнєв, блін", "Кукушка у півника поїхала, схоже заговорюється дідусь", "Кукуха у півника явно потекла", "Дідок-півник зовсім кукухою поїхав", "Везіть його в психушку поки біди дід не накоїв", "Путін і зозуля з півником", "Дід вижив з розуму. Схожий на Леніна на останній фотографії. У мене собака також очі випучує, коли боїться", "Путін – півень", – сміялися в коментарях.

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Скріншот

Скріншот

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Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Путін розлютив росіян "подачкою" для РПЦ.

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