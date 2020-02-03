"Путін не вірить в скрепу Кирила": релігієзнавець сказав про драму в РПЦ

Релігієзнавець Віктор Єленський заявив, що глава Російської православної церкви (РПЦ) патріарх Кирил намагається "підняти ставки корпорації, яку він очолює".

Зокрема, з цим пов'язана і його ініціатива про згадку бога в Конституції Російської Федерації. Таку думку він висловив в коментарі OBOZREVATEL .

"Ці ставки впали через програш на зовнішньополітичному напрямку, в першу чергу, через програш в Україні, а також через програш на внутрішньополітичному напрямку. Тепер його завдання – посилити свій вплив і якомога вище просунутися по владній вертикалі", – сказав експерт.

Володимир Путін, патріарх Кирил

У цьому контексті Єленський зауважив, що у патріарха Кирила "в тій драмі, яку він розігрує, є один-єдиний глядач – президент Путін", в очах якого його авторитет впав. Це сталося на тлі створення в Україні Автокефальної церкви і на тлі безлічі соціальних проблем всередині Росії, моральну відповідальність за які несе церква.

У цьому контексті Єленський нагадав про те, що кількість церков в Росії зростає, але одночасно "кількість людей, які регулярно відвідують церкву, падає". При цьому "Росія залишається в топі країн з найвищим рівнем злочинності, за кількістю покинутих дітей, з найнижчою кількістю людей, які зайняті волонтерською діяльністю, які підтримують нужденних тощо".

Таким чином, "наскільки я можу судити за непрямими ознаками, Путін досить скептично ставиться до Кирила як до гравця всередині країни. На його здатність піднімати мораль і бути тієї самої "скріпою", – зауважив експерт.

Як писав OBOZREVATEL, патріарх Кирил запропонував вписати в Конституцію Росії згадку про бога. З такою ініціативою глава РПЦ виступив на святкуванні 11-річчя його інтронізації.

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