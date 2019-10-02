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2 жовтня • оновлено в 21:25
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Ранній феодалізм: у Росії пояснили, навіщо Путін розпочинає війни

2.2т Читати матеріал російською

Російський політик Леонід Гозман заявив, що зовнішня політика Російської Федерації є "політикою раннього феодалізму".

"Велич, повага, визнання, щоб усі розуміли, що ти головний, тощо. Це політика раннього феодалізму, коли король міг розпочати війну, тому що інший король на спільному бенкеті виділив йому неправильне місце", – сказав він в інтерв'ю OBOZREVATEL, коментуючи висловлювання президента Польщі Анджея Дуди про те, що "імперська політика Росії відродилася".

Він зауважив: "Те, що зараз робить Володимир Путін, це не відновлення Радянського Союзу і не відновлення радянської влади. Це не повернення в минуле. Це новий виток. Чогось неприємного і поганого, але новий виток. Те ж саме і з імперською політикою Росії".

Володимир Путін, Нурсултан Назарбаєв на ВДНГ

Володимир Путін, Нурсултан Назарбаєв на ВДНГ

Офіційний сайт президента РФ

Політик порівняв цілі, переслідувані владою царської Росії, і цілі, переслідувані путінським режимом. На його думку, в першому випадку можна простежити зрозумілу логіку: "Імперія захоплювала якусь територію, якось домовлялася з місцевими елітами. Логіка була подвійна: був момент престижу – "наш щит на воротах Царгорода". Але був і момент прагматичний. Ми беремо якісь території, з яких можна щось викачувати, території, на яких зручно будувати оборону або прориватися далі тощо. У кінцевому рахунку було уявлення про те, що це робиться на благо імперії".

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Водночас, як переконаний Гозман, сьогодні дії Кремля суперечать цій логіці. "Немає жодних підстав вважати, що те, що вони роблять, вигідно для країни. Часи змінилися, вже не XIX століття, контроль за територією майже нічого не означає. Уже давно жодна з великих держав ніяких територій до себе не приєднувала, вони прекрасно живуть без цього, і без цього впливають на сусідів. Крім того, мені здається, що у нашої державної політики взагалі немає мети поліпшення життя людей у Росії. І ця політика неефективна", – заявив опозиціонер.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Леонід Гозман висловив думку про наслідки для України підписання так званої формули Штайнмаєра.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Тема
Ексклюзив
Особи
Леонід Гозман Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Обоз, мне вчера один украинец сказал, что Крым это Россия. Можно сказать, что вна Украине согласились, что Крым это Россия? Нация д*билов!!!
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Дааа-а,в северней стране Мордор не то,что средневековье..Там,раннее средневековье..Особено,когда читаешь здесь комментарии "граждан" этой страны,то невольно думаешь.."Ну,вы блин и даете,сволочи!"..Это же надо быть таким зомбированным..Хотя ,нет..Не все!Некая часть этих "писателей за свои труды"рупии получает,и то что пишет в глубине своей дремучей души,может быть и не согласна с тем,что подают им в "методичке" ..Вторая часть -обыкновенные тупицы!
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
помойка обоза как вам такая новость а Украина возобновила импорт электроэнергии из России
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