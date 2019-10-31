Путін – не Штірліц: у РФ розвінчали міф часів КДБ

Російський журналіст Ігор Яковенко заявив: оприлюднення характеристики КДБ на президента РФ Володимира Путіна має на меті "наголосити, звідки родом президент Путін".

"Підкреслюється, що він – класичний Штірліц, хоча, звісно, ніяким Штірліцем він ніколи не був", – сказав журналіст у блозі OBOZREVATEL.

У цьому контексті він зауважив, що останнім часом у РФ спостерігається ностальгія за часами СРСР. "Виходять художні фільми, що зображають Радянський Союз і навіть найстрашніші сторінки його історії в досить позитивному плані. І Сталіна як "видатного менеджера". І роль КДБ описується схвально", – розповів Яковенко.

Путін – не Штірліц

Водночас він підкреслив: роль Путіна в структурі КДБ ідеалізується. "Путін був завідувачем клубом в НДР, який просто вербував людей і змушував їх стукати один на одного", – сказав журналіст.

Він розцінює оприлюднення характеристики на президента, написаної в 1970-х роках, як "інструмент підняття рейтингу". "Нічого іншого тут немає. Все досить очевидно і прозоро. Тому що рейтинг Путіна зараз близький до нуля", – констатував він.

Як писав OBOZREVATEL, в Росії оприлюднили характеристику-рекомендацію Комітету державної безпеки СРСР на Володимира Путіна. "Товариш Путін В.В. постійно підвищує свій ідейно-політичний рівень. Активно займається в мережі партійного навчання. Постійно удосконалює свою професійну майстерність", – йдеться в архівному документі.

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