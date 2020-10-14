Спроба вбивства Олексія Навального в один момент перетворила його в єдиного політика Росії, окрім Володимира Путіна. Точно так само зустріч Олександра Лукашенка в тюрмі з Сергієм Тихановським та Віктором Бабариком зробила останніх фігурами, рівнозначними колишньому Бацьку, пише Костянтин Еггерт для Сноб. – Як досвідчений білоруський диктатор цього не зрозумів, мені не ясно.

Можу тільки припустити, що десятиліття ізоляції, та ще в оточенні підлабузників притупили його здатність аналізувати ситуацію. Лукашенко, ймовірно, думав, що своїм приїздом до в'язниці покаже: тільки в його руках вся повнота влади, і він може карати й милувати опонентів на свій розсуд.

Однак з боку це виглядало інакше. Два місяці білоруський диктатор розповідав, що він переконливо виграв вибори і що розмовляти йому ні з ким і нема про що. І раптом з'ясовується, що теми для розмови з цими самими "ніким" знайшлися. Причому саме в той день, коли надійшло повідомлення про намір Європейського союзу застосувати проти Олександра Григоровича персональні санкції. Швидше за все, це збіг.

Однак серія зустрічей останнього місяця його суперника на президентських виборах Світлани Тихановської з європейськими лідерами, включно з президентом Франції, федеральним канцлером Німеччини, повинна була стривожити Лукашенка. Адже президентом його не визнав ніхто, крім Росії, Китаю і ряду інших, не менш демократичних країн.

Інавгурацію довелося проводити майже таємно, в той час як ще три місяці тому нікому не відома викладачка англійської мови, уродженка Брестської області роз'їжджає по всій Європі, зустрічається з політиками світового рівня, з якими сам Лукашенко ніколи не бачився і тепер уже точно ніколи не побачиться. Їм вона на побіжною англійською (сам брав у Світлани Георгіївни інтерв'ю для DW) впевнено і логічно пояснює, чому час Лукашенка минув і чому в інтересах ЄС домогтися його відходу і підтримати білоруський народ. І пояснення ці починають знаходити відгук, якщо судити за наміром піддати санкціям колишнього президента.

Світлана Тихановська взагалі демонструє хорошу політичну інтуїцію. Зустріч Лукашенка з заручниками, включаючи її власного чоловіка, вона і опозиціонери, що приєдналися до неї, сприйняли як ознаку слабкості. Вони пред'явили диктаторові ультиматум – піти протягом двох тижнів. Після закінчення терміну вони погрожують загальнонаціональним страйком і повною зупинкою економіки. Це ризик – поки що зламати режим серпневі страйки не змогли.

Але, з іншого боку, розрахунок Лукашенко на те, що кінець відпусток і початок навчального року приведуть до загасання протестів, поки не виправдовується. Розгубленість режиму стала очевидною в минулий понеділок, коли заступник міністра внутрішніх справ пригрозив застосуванням бойової зброї. Висновок зрозумілий: два місяці залякування не дали результату і силовикам. Доводиться нагнітати страх.

Майбутнє Лукашенка виглядає дуже тьмяно. Його план пересидіти першу хвилю протестів, а потім довго морочити всім голову написанням нової конституції, закону про вибори, референдуму, забезпечення умов для створення передумов для вироблення базових принципів і т.д. і т.п., схоже, не спрацює.

Це, в свою чергу, зриває плани Путіна, якому важливо будь-що-будь не допустити відходу Лукашенка під тиском протестувальників. З точки зору Кремля жодна диктатура не повинна здаватися. Навіть якщо час прийшов і їй потрібно йти, то робити це потрібно на її, диктатурі, умовах і за її власним графіком. У Венесуелі такий варіант проходить, в Сирії теж, а в самому союзному з усіх союзних Росії державі – ні.

У Путіна в цих умовах просто немає хорошого варіанту дій. Можна до кінця залишатися з Олександром Григоровичем і його "насиловиками", як зло і дотепно прозвали своїх мучителів білоруси. Але Кремль тоді стає відповідальним за все, що може ще накоїти в засмучених почуттях Лукашенка, причому без можливості на нього вплинути. Можна спробувати змусити мінського диктатора піти, поки не пізно (хоча насправді вже пізно). Але це вдарить по престижу Путіна. Адже вийде, що демонстранти домоглися свого.

І хоча будь-яка людина, яка займе президентське крісло в Мінську, змушена буде мати справу з Москвою, симпатій до росіян і вже тим більше до Кремля в Білорусії за минулі тижні стало набагато менше. Будь-яка спроба проштовхнути відверто промосковського кандидата на нових президентських виборах буде набагато більш ризикованим заходом, ніж два з гаком місяці тому. Ні в Лукашенко, ні у Путіна не залишилося по-справжньому гарного виходу зі становища, що склалося.

Білоруська драма і вірмено-азербайджанська війна з активною участю Туреччини раптово показали всьому світу: Росія більше не найголовніший і не найсильніший гравець на пострадянському просторі. Її експансивна зовнішня політика останніх років більше не лякає інші країни. Вони готові вдарити по інтересам Путіна там, де він не очікує. Турецький президент Реджеп Ердоган вдарив по інтересам Москви на Кавказі, щоб виторгувати поступки в Лівії.

Європейський союз фактично ігнорує думку Кремля з білоруського питання. Неминучі санкції "за Навального" (нехай і символічні) і невблаганний вирок у справі про знищення малазійського боїнгу в 2014 році посилюють враження безсилля і некомпетентності і короткозорості кремлівської політики. Коли-небудь це мало статися. Але хто б міг подумати, що саме Білорусь розставить всі крапки над "i".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.