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23 березня • оновлено в 05:55
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Олександр Флінт
Олександр Флінт
Історик, політичний оглядач Всі статті автора

Путин нагнул бывший совок и устроил большие проблемы

1.6т
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Пару предложений о Дне Победы и том, что советник по национальной безопасности будет в Москве на параде.

1. Америка одна из стран победителей в войне. Это факт

2. Не принимая участия в диком победобесии в России, не приехать на празднование этого дня у стен Кремля одному из 3х главных участников - невозможно.

3. Поехал на церемонию не первое, не второе, не третье лицо в государстве. Даже не 5е. А лишь личный советник президента по Национальной Безопасности. Потому выбор достаточно правилен. Президент Америки для бывшего гбшника слишком много. А не участвовать в этой церемонии, из-за президента России и его политики, это слишком мало. Так что самое нейтральное, это так как сделано.

4. Нравится вам Путин или нет, но пока он нагнул весь бывший совок и устроил в мире очень большие проблемы. Потому думать, что он какое-то ничтожество и не стоит того, очень близоруко. Когда у России оторвут земли и устроят в ней войну её соседи, вот тогда можно будет говорить об обратном. А пока, на таких официальных празднованиях и церемониях, мы не можем не считаться с этой страной и её возможностями.

5. В мире никого не интересует больше справедливость, старые границы и договора. Пока рулит Realpolitik и это та реальность, в которой мы живём.

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Автор
Олександр Флінт Олександр Флінт
Теми
Друга світова війна Російська воєнна загроза
Особи
Володимир Путін Дональд Трамп
Місце
США
Теги
Новини Росії війна
Джерело
Джерело: Facebook Александра Флинта
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