В России начала внедряться план откровенного и тотального контроля через бытовую электронику. В конце минувшего года Путин подписал указ, согласно которому во все устройства, наподобие смартфонов, планшетов, компьютеров, телевизоров и прочего, будет переустанавливаться набор программного обеспечения, обязательного для этой категории устройств.

Как обычно бывает в таких случаях, речь идет отнюдь не об удобстве пользователей, поскольку ПО устанавливается далеко не лучшего качества, но зато – отечественного производства.

Собственно говоря, в Указе как раз и содержится обоснование такого шага, как необходимость использования отечественного ПО в виду того, что непонятно, что там напичкали подлые враги. А тут – все свое, правильное и не опасное. Но тут остаются за скобками два критерия "удобство" и "опасность".

То, насколько что-то произведенное в РФ может быть удобно, никому рассказывать нет смысла. Будь это так, то россияне не стали бы ездить на неудобных мерсах, ауди, бмв, феррари и прочем. Более того, они бы сдали этот автохлам в металлолом, а сами пересели бы на изделия от автотаза. Но нет, любое видео оттуда показывает, что на местных корытах ездят лишь те, у кого не хватило денег на что-то порядочное.

То же самое и с ПО. Очень давно, автору пришлось столкнуться с программами от Яндекс и Лаборатории Касперского. Никакого особенного удобства эти поделки не продемонстрировали, а вот навязчивость их была просто запредельной. Они постоянно что-то требовали, куда-то лезли и создавалось впечатление, что комп сделали только для того, чтобы их обслуживать.

Но когда это уже исчерпало всякое терпение, то удалить эти "шедевры" оказалось настолько сложно, что пришлось полностью сносить систему и форматировать диск. Иначе избавиться от этой красоты просто не представлялось возможным. Все это было еще задолго до войны и только потом стало понятно, что пользовательские функции этих программ, играли роль ширмы для системы слежения за пользователем и фильтрации сетевого контента.

Уже позже, ряд стран, в том числе и США, кстати – и Украина, отнесли эти программы к шпионскому ПО и запретили его использование в государственных учреждениях, а граждан строго предупредили о том, что такое ПО может нанести вред персональным данным, хранящимся в устройстве.

Так вот, вопрос безопасности, россияне аргументируют тем, что к данным Васи Пупкина, может получить доступ АНБ или ЦРУ, но фокус в том, что Васе из Усть-Краснопопинска, глубоко плевать, что там у него могут прочесть агенты АНБ. Его порнуха там никому не интересна и если что, "винтить" его будет его родное ФСБ или полиция. И его безопасность зависит от того, имеют ли они доступ к информации на его устройстве.

И вот теперь этот доступ обеспечен императивно. Россияне будут получать устройства, на которые установлены именно те программы, которые в цивилизованном мире признаны как шпионские.

По этому поводу уже есть предупреждение от Google, Аpple, Samsung, Intel, Dell и других компаний о том, что если на их устройства будут предустанавливаться произвольные программы, то они пересмотрят порядок и условия поставок своей техники в РФ. Проще говоря, компании могут остановить прямые поставки своей техники, а это значит, что кроме Хуавеев и Йотафонов, там может больше ничего не остаться. Даже не знаю, поздравлять ли их с этим или нет?

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