Путін набрид і дістав, – Шендерович про "обнулення" в Росії

Більше двохсот поправок до Конституції РФ, за внесення яких проголосували росіяни, – це спроба заховати від людей найголовніше.

Таку думку висловив в ефірі радіо "Ехо Москви" письменник і журналіст Віктор Шендерович. Він назвав поправки "димовою завісою".

"Він надокучив, він набрид. Він дістав. Розумієш? І дістав, повторюю, не через ідеологічні ... Чи розуміють, ті, хто це все робить, розуміють. Тому вони так сором'язливо ховали найголовніше. 206 поправок. Захист тварин, тисячолітня історія. Все що завгодно. Солдати під Ржевом. Хрону в ступі чого намолотили. Єдине, заради чого була затіяна ця афера, – заради того, щоб зробити його владу довічною. Про це – ні слова. Знає кішка, чиє м'ясо з'їла. Якби про це, якби нам дали говорити в телевізорі, тим, хто був проти, – ми б пояснили, що все це димова завіса. Вже довелося б просто вводити війська", – сказав Шендерович.

Також він зазначив, що Путін, який заявив, що росіянам потрібна внутрішня стабільність і час для зміцнення країни і всіх її інститутів, сам ці інститути і зруйнував.

"А 20 років мало для зміцнення інститутів? Яких інститутів? Він зруйнував все інститути. Так, спочатку нас заводить на це мінне поле, а потім каже: хлопці, без мене ніяк, ви вибухнете. Тепер ні хріна немає, крім мене. Він зруйнував все інститути. Ще раз. Парламенту – немає, виборів – немає. Суду – немає. Преси – немає. На вулицю вийти не можна. Свободи слова немає", – резюмував письменник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії голосування за поправки до Конституції назвали "тріумфом довіри" до президента Володимира Путіна. Про це заявив прес-секретар глави Кремля Дмитро Пєсков.