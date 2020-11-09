Фейгін назвав єдиного можливого наступника Путіна
Президент РФ вкрай недовірливий, сказав Марк Фейгін
Передати владу він може тільки найближчим людям
Президент РФ Володимир Путін може передати владу тільки власній дочці Катерині Тихоновій.
Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив російський правозахисник Марк Фейгін. "З моєї точки зору, Путін може віддати владу тільки своїй дочці Тихоновій, більше нікому", – припустив він.
"Кому він може довіряти? Я не уявляю. За всі ці роки навколо нього була ціла низка людей, але сказати, хто з них найдовіреніший, я б не наважився", – зауважив правозахисник.
На його думку, Путін є вкрай недовірливою людиною. "Чесно кажучи, Путін – людина з тієї категорії, у якої справжніх друзів немає, він нікому не може довіряти на сто відсотків. Тільки своїм дочкам. У нього дві дочки, значить, одній з них", – резюмував Фейгін.
Як писав OBOZREVATEL, у Володимира Путіна є дві дочки – Марія і Катерина. Обидві живуть під іншими прізвищами і публічно заперечують спорідненість з главою РФ.