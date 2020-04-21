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21 квітня • оновлено в 04:55
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У Росії з'ясували вартість "пасхального" кардигана Путіна

1.3т
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Президент Росії Володимир Путін для привітання з Великоднем, яке було записано в його домі, надягнув кашеміровий кардиган преміальної італійської марки Loro Piana.

Темно-синю кофту Costa Inglese можна було купити за 103 789 рублів (понад 37 тисяч гривень), передають "Открытые медиа". Зараз ця колекція вже не продається.

Засвітив італійський бренд: у РФ з'ясували вартість "пасхального" кардигана Путіна

Колаж

Зазначається, що президент РФ давно любить цю марку. Наприклад, у січні 2020 року на службу в Спасо-Преображенському соборі в Санкт-Петербурзі Путін прийшов в светрі Loro Pianа за 92 600 рублів.

У 2019 для поїздки на Валаам Путін надягнув замшеві кросівки Loro Pianа за 61 000 рублів і куртку тієї ж марки за 210 500 рублів.

Засвітив італійський бренд: у РФ з'ясували вартість "пасхального" кардигана Путіна

Открытые медиа

Як повідомляв OBOZREVATEL, відеопривітання Володимира Путіна для громадян на свято Пасхи розлютило росіян.

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Автор
Дарина Дурова
Тема
Великдень
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
політика Новини Росії фотографии Стиль
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