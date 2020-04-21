Засвітив італійський бренд: у РФ з'ясували вартість "пасхального" кардигана Путіна

Президент Росії Володимир Путін для привітання з Великоднем, яке було записано в його домі, надягнув кашеміровий кардиган преміальної італійської марки Loro Piana.

Темно-синю кофту Costa Inglese можна було купити за 103 789 рублів (понад 37 тисяч гривень), передають "Открытые медиа". Зараз ця колекція вже не продається.

Колаж

Зазначається, що президент РФ давно любить цю марку. Наприклад, у січні 2020 року на службу в Спасо-Преображенському соборі в Санкт-Петербурзі Путін прийшов в светрі Loro Pianа за 92 600 рублів.

У 2019 для поїздки на Валаам Путін надягнув замшеві кросівки Loro Pianа за 61 000 рублів і куртку тієї ж марки за 210 500 рублів.

Открытые медиа

Як повідомляв OBOZREVATEL, відеопривітання Володимира Путіна для громадян на свято Пасхи розлютило росіян.

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