"Путін — казковий довбо***": засуджений за критику президента росіянин дійшов до ЄСПЛ

У Росії житель Новгородської області Юрій Картижев, який першим із росіян отримав штраф у розмірі 30 тис. рублів за законом про неповагу влади, зокрема за пости "Путін — казковий довбо***", подав скаргу до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив глава правозахисної групи "Агора" Павло Чіков. Так, захист наполягає на тому, що дії засудженого не мали хуліганського характеру, представляли собою висловлення думки з питань, які становлять очевидний громадський інтерес і незгоду з політикою Володимира Путіна на посту президента РФ.

Картижев вважає, що главі РФ потрібно бути терпимими до критики громадян і виборців, зокрема, висловленій у різкій формі.

Юрій Картижев "ВКонтакте"

Його засудили за два пости в соцмережі "ВКонтакте", у яких він написав "Путін — казковий довбо***". Коментарі були залишені під відео.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у російському Барнаулі суд засудив активіста Дмитра Бичкова до трьох років позбавлення волі умовно за перепост "ВКонтакте" фотографії бойового патрона і коментар до нього.

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