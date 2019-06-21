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"Путін — казковий довбо***": засуджений за критику президента росіянин дійшов до ЄСПЛ

1.3тЧитати матеріал російською

У Росії житель Новгородської області Юрій Картижев, який першим із росіян отримав штраф у розмірі 30 тис. рублів за законом про неповагу влади, зокрема за пости "Путін — казковий довбо***", подав скаргу до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив глава правозахисної групи "Агора" Павло Чіков. Так, захист наполягає на тому, що дії засудженого не мали хуліганського характеру, представляли собою висловлення думки з питань, які становлять очевидний громадський інтерес і незгоду з політикою Володимира Путіна на посту президента РФ.

Картижев вважає, що главі РФ потрібно бути терпимими до критики громадян і виборців, зокрема, висловленій у різкій формі.

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Юрій Картижев

Юрій Картижев

"ВКонтакте"

Його засудили за два пости в соцмережі "ВКонтакте", у яких він написав "Путін — казковий довбо***". Коментарі були залишені під відео.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у російському Барнаулі суд засудив активіста Дмитра Бичкова до трьох років позбавлення волі умовно за перепост "ВКонтакте" фотографії бойового патрона і коментар до нього.

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Тема
Порушення прав людини в Росії
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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