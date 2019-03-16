"Путін, іди геть додому!": У Криму повстали проти окупантів

Біля українського контрольно пропускного пункту "Чонгар" на адміністративному кордоні з Кримом відкрили виставку, присвячену російській агресії.

Як повідомляє Крим.Реаліі, на ній представлені тематичні карикатури, що висміюють російський окупаційний режим.

"Звичайно, п'ять років окупації, це термін вже чималий. Проте, боротьба триває. Ми всіма силами намагаємося протистояти агресії ворога. Ми показуємо, що ніколи не погодимося з окупацією Криму, і боротьба з нашого боку буде продовжуватися", – розповів глава Херсонського регіонального Меджлісу кримськотатарського народу Ленур Люманов.

На виставці представлені плакати дизайнера Андрія Ярмоленко з гаслами: "Путін, іди геть додому!", "Крим наш", "Крим буде вільним", і так далі.

"П'ять років тому, 16 березня, Росія увійшла в ганебну історію псевдореферендумом на українському півострові Крим, визнаючи цю територію нібито своєї. Тим самим позбавивши нормального життя тисяч наших українців. Це наш спільний біль, поки території не повернуться в єдиний склад України", – зазначив у своєму виступі голова Генічеської райдержадміністрації Олександр Воробйов.

Відзначається, що виставка організована з ініціативи громадської організації "Корпус справедливості", Кримськотатарського Ресурсного Центру спільно з міжнародним громадянським рухом за деокупацію Криму і солідарність з кримськотатарським народом #LIBERATECRIMEA за підтримки місцевих адміністрацій, Державної прикордонної служби України та Херсонського регіонального Меджлісу кримських татар.

Експозиція буде відкрита до 31 березня. Потім плакати планують передати в місцевий музей.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

Третейський суд в Гаазі зобов'язав Росію відшкодувати ряду українських компаній збитки за анексію Криму. Зокрема, мова йшла про суму в 159 млн доларів. Росію визнали відповідальною за порушення прав українських інвесторів, починаючи з 21 березня 2014 року, коли президент РФ Володимир Путін підписав указ про анексію Криму.

При цьому депутат нелегітимною Держдуми, лідер ЛДПР Володимир Жириновський запропонував перейменувати вкрадений в України Крим.

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