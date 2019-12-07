Не домовилися? Путін і Лукашенко мовчки пішли після 5-годинних переговорів

Президенти Росії і Білорусі Володимир Путін і Олександр Лукашенко провели 5-годинні переговори в Сочі і розійшлися, не зробивши ніяких заяв перед журналістами.

Про це в суботу, 7 грудня, повідомляє "РБК" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

У цілому спілкування лідерів тривало 5,5 години. За цей час вони встигли поговорити в присутності делегацій, пообідати тет-а-тет і продовжити переговори з членами урядів.

Путін і Лукашенко мовчки пішли після 5-годинних переговорів Российская газета

По закінченню зустрічі президенти мовчки обійнялися і Лукашенко залишив резиденцію "Бочаров Ручей" у Сочі.

При цьому глава Мінекономрозвитку Росії Михайло Орєшкін розповів, що РФ і Білорусь попрацювали плідно: "щодо сільського господарства, нафтового ринку і газу позиції сторін зближені".

Він анонсував наступну зустріч президентів 20 грудня.

"Рішення про інтеграцюї відкладені на два тижні, урядам доручено ще попрацювати над цим", – повідомили в Telegram-каналі кремлівського пулу Пул N3.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали, чим Путін пригощав Лукашенка на обіді.

Перед цим президент Білорусі заявив, що країна не збирається "здавати" незалежність і суверенітет, а також входити до складу будь-якої іншої держави, зокрема Росії. "Запам'ятайте, я не пацан!" – сказав він.

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