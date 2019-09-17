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17 вересня • оновлено в 13:34
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"Боїться будь-якого шарудіння": військовий США розповів про хворобу Путіна

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Президент Росії Володимир Путін, як і всі диктатори, схильний до параної і сильних страхів.

Таку заяву зробив в ефірі ObozTV капітан 1 рангу ВМС США у відставці Гарі Табах. За його словами, лідери інших країн повинні враховувати цей фактор при переговорах з Путіним.

"Я думаю, що Путін хворий. На сьогоднішній день Путін боїться всього. Він боїться самого себе, він боїться будь-якого шарудіння. Ми ж бачили, що на "Велику двадцятку" він приїхав зі своїм стаканом – це вже параноя. Я думаю, що будь-який психіатр вам скаже", – заявив Табах.

"Будь-який диктатор стає параноїком, а потім у диктатора ця параноя розвивається. Це було у Сталіна, у Гітлера, у Пол Пота, у Мао Дзедуна. Путін нічим не відрізняється, він при владі дуже довго і у нього влади дуже багато. У ньому розвинена сильна параноя і сильний страх. Він живе в страху", – додав він.

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За словами відставного офіцера ВМС США, в спілкуванні з російським лідером "баланс треба весь час витримувати".

"Тому президент Трамп каже – я з ним сяду переговорити, але... Я з ним повинен говорити, він хороший хлопець, але... Можна з ним домовитися, але... Завжди "але". Я думаю, що президент Зеленський те ж саме говорить, я так чую", – зазначив Табах.

"Боїться будь-якого шарудіння": військовий США розповів про хворобу Путіна

technosotnya.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гаррі Табах також заявив, що президент Росії Володимир Путін в гібридній війні проти України може перейти до тактики терористичних актів.

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Холодна війна між Заходом і Росією Новини ObozTV
Особи
Гаррі Табах Володимир Путін
Місце
Росія
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