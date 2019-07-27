"Путін - ху*ло": росіяни збунтувалися проти Кремля. З'явилося відео

Під час масових мітингів в Москві росіяни викрикували кричалки, що ображають президента Росії Володимира Путіна.

Відповідне відео опубліковане в телеграм-каналі "Протести в світі". На ньому видно, як натовп протестуючих йде по вулиці і скандує кричалку "Путін — ху*ло".

Варто відзначити, кричалка про президента Росії стала особливо популярною навесні 2014 року під час початку військової агресії Росії в Криму і на Донбасі. Найчастіше її використовували українські футбольні фанати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Москві 27 липня триватиме мітинг з вимогою реєстрації опозиційних кандидатів на вибори в Мосміськдуму. Станом на 16:40 суботи за різними даними поліція затримала вже від 295 до 478 осіб, серед яких і організатори - Іван Жданов, Дмитро Гудков і Юлія Галямін.

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