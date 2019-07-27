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"Путін - ху*ло": росіяни збунтувалися проти Кремля. З'явилося відео

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Під час масових мітингів в Москві росіяни викрикували кричалки, що ображають президента Росії Володимира Путіна.

Відповідне відео опубліковане в телеграм-каналі "Протести в світі". На ньому видно, як натовп протестуючих йде по вулиці і скандує кричалку "Путін — ху*ло".

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Варто відзначити, кричалка про президента Росії стала особливо популярною навесні 2014 року під час початку військової агресії Росії в Криму і на Донбасі. Найчастіше її використовували українські футбольні фанати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Москві 27 липня триватиме мітинг з вимогою реєстрації опозиційних кандидатів на вибори в Мосміськдуму. Станом на 16:40 суботи за різними даними поліція затримала вже від 295 до 478 осіб, серед яких і організатори - Іван Жданов, Дмитро Гудков і Юлія Галямін.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія Москва
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кудря александр
кудря александр
У России есть шанс на изменения, Украина свой шанс потеряла, выбрав Зероу и Ко. Что могли выбрать 48 любителей ковбаски и ничего более?..Но , если в России случиться, то что произошло в 2014 в Украине, то и Украины появиться шанс раз и навсегда избавить от всяких Ко..
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
..."Эта песня нам строит и жить помагает!"... Русские учите слова шлягера о путьке-царе..)))
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Гражданин ЕС
Гражданин ЕС
У русских майдан невозможен! Это мировая держава, США не под силу будет это организовать, в отличии от Украины и вся Европа в это верит!
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