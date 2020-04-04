Сразу упреждая вопросы про заявление Путина о том что надо возобновить диалог с ОПЕК и сократить добычу нефти на 10 миллионов баррелей в день.
1. Это просто попытка поиграть с рынками в сговоре с Трампом, чтобы хотя бы временно приподнять цену.
2. Чтобы сегодня перебить проблемы, вызванные коронавирусом, добычу надо сокращать не на 10, а на 20 миллионов баррелей в день. Эту цифру назвал Новак и сегодня на совещании у Путина, и вчера в эфире на "Эхе Москвы" (послушайте кстати эфир Новака на Эхе, весьма компетентно, и он там четко объясняет истинную, а не попсовую версию развала сделки с ОПЕК, и объявленный саудами ультиматум, из-за которого все и развалилось). 20 миллионов баррелей в день - это невозможно, это половина добычи всего ОПЕК и вдвое больше добычи России (Россия добывает примерно 11 млн баррелей в день).
3. На фоне потребности в снижении на 20 млн снижение на 10 млн - это слону дробина, бессмысленное действие. Об этом сегодня хорошо высказался директор бразильской нефтяной компании Petrobras, могу дать ссылку (Бразилия входит в топ-10 крупнейших нефтедобывающих стран мира): действия ОПЕК и России по сокращению добычи нерелевантны, они не могут сократить добычу в таком масштабе, который нужен, чтобы успокоить рынок.
4. Исходя из масштаба прежнего соглашения России и ОПЕК, России при общей цифре в 10 придется сократить добычу на 2 миллиона баррелей в день. Это 100 млн тонн в год. Это больше, чем добывает Лукойл, вторая нефтедобывающая компания страны. Это нереально и не произойдет, Россия не справилась с сокращением добычи на 15 млн тонн в год по предыдущему соглашению, а тут-то уж вообще говорить не о чем.
5. Сокращение добычи для нефтяников - тяжелая, болезненная и дорогостоящая процедура. Это не так что сели три чувака в фейсбуке, посчитали на сколько нам надо вместе с ОПЕК сократить, и - бинго! вернули рынок в равновесие. Любой кто будет говорить вам что сокращение добычи на 100 млн в год это нормально - некомпетентный человек.
6. Более того, в этом нет и смысла, так как серьезный обвал в сланцевой добыче США уже пошел, и сейчас рынок сам за себя сделает всю необходимую работу, сокращение может будет и большим чем 20 млн баррелей в день. Наши компании об этом знают, поэтому будут упираться сокращению добычи до последнего - она сократится и так.
7. Я уже писал тут о том, что наши компании с низкими издержками могут выдержать и цены в $10-20 (это подтвердил вчера и Новак в эфире Эха Москвы). Им совершенно точно сокращение ни к чему.
8. Действительно, при низких ценах проигрывает бюджет, но как мы уже видели по льготам нефтяникам и "возвратному акцизу", нефтяники от игр в "сокращение добычи" с бюджета стрясут в итоге интегрально больше компенсаций, так что смысла в этих играх нет.
Зачем Путин все это затеял? Поиграть с рынком. Увидел, что стадо трейдеров может цены на $15 поднять на одном твите Трампа, и решил включиться в спекулятивную игру. Сейчас со всей силой будут изображать "консультации".
Сокращать никто ничего не будет.
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